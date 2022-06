Hosté měli problémy s dopravou. Do Prahy to v pátek šlo, ale totálně zazděné hlavní město nakonec projeli, avšak před Poděbrady se udělala další kolona kvůli hromadné nehodě. I proto začalo utkání se zpožděním, Komárov měl jen chvíli na rozcvičku. Možná i proto bylo tempo pomalejší.

Toho využil brzy Roman Herzán a poslal domácí do vedení. Hosté hrozili především po pravé straně, kdy Adam Vokáč I připravoval centry pro své spoluhráče, leč bez gólového efektu. „Z pravé strany jsme byli hodně nebezpeční, dobře jsme tam přecházeli. Prosadili jsme se nakonec po rohu,“ řekl trenér hostů Václav Pužík, který zastoupil na lavičce dovolenkujícího Miroslava Nesnídala. Na konci první dvacetiminutovky se trefil hlavou Jakub Vaníček. A v závěru první půle mohlo být pro hosty ještě lépe. Po rohu se prosadil přesnou střelou kapitán Luděk Kaufman. Jenže…. Po odrazu a při jeho nápřahu zazněla píšťalka sudího oznamující poločas.

„Standardně jsme měli dobrý vstup do utkání a brzy jsme šli do vedení. Soupeř dokázal vyrovnat ze standardní situace a tak skončil i poločas. Ve druhém poločase jsme si řekli, jak na soupeře hrát, abychom zastavili jeho rychlý přechod do útoku. Měli jsme dobrých pětadvacet minut a vytěžili jsme z toho dva góly. Vypadalo to, že to v klidu dohrajeme, trefili jsme ještě tyč a měli jsme kopat penaltu. Pak přišla taková zvláštní pětiminutovka, naše nekoncentrace a po otočeném autu jsme dostali po standardce gól a záhy druhý. Padla na nás deka, ale jsem rád, že jsme dál bojovali a chtěli jsme více než soupeř. V první minutě nastavení jsme rozhodli,“ těšilo poděbradského trenéra Tomáše Staňka.

Do druhé půle šli hosté s cílem přidat další branky, jenže to se jim nepodařilo. Naopak domácí se dostali na 3:1. Komárov se ale dostal do tlaku v závěrečné desetiminutovce, kdy se postupně prosadili Karel Vajs a Adama Vokáč II. Hosté vědomi si své převahy a zmaru domácích chtěli ještě zlomit utkání ve svůj prospěch, jenže chybná rozehrávka a třetí gól Herzána v utkání znamenal výhru Bohemie.

Výsledek už nic v tabulce nezměnil, Komárov skončil díky skvělému jaru čtvrtý, Poděbrady se se soutěží loučí.

Branky: 7., 59. a 90+1. Herzán, 63. Novák – 21. Vaníček, 81. Vais, 83. Vokáč II.

Rozhodčí: Mrázek, Garaja, Kovář.

ŽK: Bora, Martínek – Hlavatý, Březina.

Diváci: 80.

FK Komárov: Altman (46. L. Vaníček), Hlavatý, Kaufman, J. Vaníček, Šubert (52. Štych), Srp (67. Peták), Vokáč I, Mojdl, Klimeš (73. Vokáč II), Vajs, Březina.