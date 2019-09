Branky: 77. Vaníček - 29. D. Miškovský, 62. Cigánek, 91. Kopecký. Rozhodčí: Hájek, Pejša, Sandev. ŽK: Bežó, Nový – Klain. Diváků: 220.

FK Komárov: Hejcman, Šubert, Bežó, Vaníček, Grunt A. (58. Solar), Pužík, Mojdl, Baštař, Nesnídal D. (69. Chvojka), Hlavatý (46. Nový), Srp.

Dobrovice v týdnu ještě doplňovala kádr, Komárov naopak opět postrádal hlavně Koláře a Kaufmana. Oba celky vkročily do zápasu velmi svižně, ale od začátku bylo znát, že Dobrovice bude spolu s Klíčany patřit k favoritům krajského přeboru.

Byli to hosté, kteří dvakrát v první čtvrthodině zahrozili, ale obrana domácích odvrátila. Na druhé straně vyslal dalekonosnou střelu Jan Bežó. „Sedlo mi to, škoda, že střela nešla ještě trochu do strany,“ litoval autor rány. „Zaplavalo to, byl jsem rád, že jsem to vůbec chytil,“ tvrdil brankář hostů Roman Gereg. Ochránce dobrovické svatyně pak pochytal pokusy Grunta i střílené centry Srp a Baštaře. Když pak ustál i tvrdý střet s vlastním obráncem a Vaníčkem, mohl se radovat z úspěchu svých spoluhráčů na druhé straně. Domácí nedostoupili při úniku protihráče, ten přesně odcentroval na Davida Miškovského, který poslal Dobrovici do vedení.

Do druhé půle poslal trenér Komárova Miroslav Nesnídal do útoku Nového, který měl rozhýbat ofenzivní snahu jeho týmu. To se zčásti podařilo, nicméně Dobrovice dobrým napadáním znemožňovala často rozehrávku domácích, kteří často marně hledali díry v defenzivě hostů. Komárov se snažil po stranách, ale hostující hlavičkáři odvrátili všechny centry. Když to nešlo ze stran, snažili se domácí probít středem, ale Mojdla hosté zastavili, Pužíkovi střela nesedla, do útoku zatroubil pak i Bežó. „Dvě kličky jsem zvládl, na třetí na vápně už jsem neměl sílu, tak jsem vystřelil, ale oni to skvěle zblokovali,“ popsal svojí příležitost domácí stoper. Poté udeřilo na druhé straně, když se ke střele po dobré kombinaci dostal Cigánek a navýšil skóre. Domácí vrhli všechno do útoku, na hrot šel nebezpečný Vaníček, který také třináct minut před koncem po centru Nového snížil. Jenže Dobrovice už více domácím nedovolila, naopak v závěru pláchl otevřené obraně Komárova Kopecký a pečetil na 1:3.