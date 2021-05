Hřiště v Komárově mělo ožít konečně fotbalovým mačem. Zdejší účastník krajského přeboru si to v sobotu 29. května měl rozdat s Kosoří hrající stejnou soutěž, jenže soupeř nedá dohromady tým a omluvil se. Hrát se nebude.

Komárovští fotbalisté úvodní zápas zvládli. V domácím prostředí porazili Kosoř po divokém vývoji 5:3. | Foto: Deník/Jan Bežó

Jak spočítal fanoušek Michal Franc, komárovská fotbalová parta kouče Nesnídala měla nastoupit do ostrého zápasu poprvé po dlouhých 238 dnech. Nestane se tak. Hráči musí vydržet do středy, kdy do Komárova přijede jiný soupe - Nespeky.