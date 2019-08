Branky: 58. Kalaš, 83. Kraus. Rozhodčí: Holakovská, Zuskin, Chládek. ŽK: 76. Pužík (KOM). Diváků: 250.

FK Komárov: Hejcman, Šubert, Bežó, Vaníček, Grunt A. (46. Baštař), Burian (79. D. Nesnídal), Pužík, Komínek, Srp (88. Chvojka), Mojdl, Nový (60. Hlavatý). Trenér: M. Nesnídal.

Klíčany se předvedly v Komárově jako kompaktní tým, který v létě notně posílil obranné řady, ve středu hráli prim Buldra se Slánským, na pravé straně doslova létal Kraus. A to domácí velmi dobře pokryli Jeslínka, který se neprosadil. Na druhé straně byla cítit trochu nervozita z prvního domácího startu v krajském přeboru. V sestavě opět chyběl Ladislav Kolář, na lavičce zůstal jen v pozici asistenta trenéra společně s Václavem Pužíkem zraněný Luděk Kaufman. „Hosté jsou favoritem, notně posílili a netají se s útokem na postup do divize. Musíme pokrýt Jeslínka, který byl v minulém utkání prý excelentní. Bude to těžké utkání,“ věděl Kaufman. A vývoj utkání mu dal za pravdu, když mnozí z diváků tvrdili, že Klíčany zahrály lépe než ve středu při poháru třetiligový Vltavín.

„Klíčany mají víc zkušených hráčů než Vltavín. Takže si troufnu říct, že hosté podali i lepší výkon než Vltavín. Byli na nás dobře připravení a věděli, že jsme hráli fyzicky hodně náročné utkáni ve středu a toho využili,“ přidal postřeh brankář domácích David Hejcman. Komárov mohl jít ale záhy do vedení, když po uličce se dostal zprava před brankáře Tomáš Burian, ale mířil vedle. „Takový fotbal je. Někdy se to štěstíčko odvrátí jako ve středu s Vltavínem a jako dnes s Klíčany. Hráči Klíčan nás do dalších šancí díky dobře fungující stoperské dvojici nepouštěli,“ zalitoval Hejcman.

Po bezbrankovém poločase byli hosté lepším týmem a toho také využili ke vstřelení vedoucí branky. „Gólové situace vyplynuly z neustálého tlaku Klíčan. Hosté nás hodně napadali celý zápas, takže nám zbytky sil ze středy ubyly ještě rychleji. První branka padla v 58. minutě po přetaženém centru ze strany, já jsem věděl, že tam bude někde v náběhu jejich velmi aktivní druhy záložník, tak jsem vyhodnotil situaci a vyběhl jsem. Bohužel centr byl až moc utažený a já to nedokázal posunout. K naší smůle si to záložník zpracoval kolenem a ve skluzu dal balón před bránu, kde byl Honza Bežó, v souboji s útočníkem mu chyběl krok, aby to odkopl, bohužel to skončilo v bráně. Asi jsem měl zůstat na lajně a zkusit tu akci vyřešit jinak,“ vrací se k úvodní brance hostů brankář domácích.

Chvíli trvalo, než se domácí z Kalašovy branky oklepali. Poté zvýšili tempo a chtěli se dostat do gólových situací, to se však díky dobře fungující obraně Klíčan nepodařilo vyjma centru, po němž lízl míč střídající Hlavatý, ale jen mírně, takže balón skončil vedle branky. Hosté se soustředili na protiútoky a jeden z nich využili. „Druhá branka padla po průniku středem hřiště, kdy mě propálil Kraus na přední tyč. Já balón škrtl palcem, ale k mé smůle jsem si to vyrazil při zákroku do brady a ramena a ode mne se to dokutálelo za brankovou čáru. Takže shrnuti: Od středy jsme si dali góly vlastně sami,“ krčil rameny gólman Komárova.

Jeho tým doma tedy prohrál, přesto ho početní diváci vyprovodili potleskem. „Doufal jsem, že z utkání budeme mít aspoň bod, ale na klukách bylo znát, že sice chtějí, ale bohužel to nešlo. Středa byla opravdu náročná a my máme úzký kádr. Takže jsme nemohli udělat ani nějaké výrazné změny. Dáme se přes týden dohromady a vybereme Tuchlovice,“ věří David Hejcman.