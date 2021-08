Komárov – Dobrovice 0:1 (0:0)

Hosté přijeli k Červenému potoku v roli favorita. Vždyť v prvním kole v pohodě přehráli Lysou nad Labem 3:0 a zdecimovaný Komárov si přivezl debakl z Velimi.

Tentokrát to ale bylo oproti Velimi jiné utkání dalo by se říci divizní úrovně. Oba týmy se snažily neudělat chybu, ale opatrně zdaleka nehrály. V domácím celku se poprvé představil Petr Štych, který přišel z Mýta a mnozí fanoušci si ho pamatují z dresu Hořovic. Do sestavy také po delší době naskočil na výpomoc nestárnoucí Martin Fábera, který mnohé udivil svojí fyzičkou a jeho návrat pět minut před koncem ocenili diváci potleskem.

Největší šance zápasu přišla chvíli po začátku, měli ji domácí po dobré kombinaci, ale gólem to neskončilo. Dobrovice byla o něco lepší na míči, ale vyloženou šanci si nevypracovala. Rozhodnutí přinesla 70. minuta, kdy se hostující hráč prodral u lajny nejprve přes Mizeru, pak i přes Vaníčka, přesně odcentroval a Kořínek sice nepovedenou, ale přesnou střelu poslal k tyči. „Měl jsem ho zastavit,“ litoval později Jakub Vaníček.

Stoper Komárova se pak v závěru přesunul na hrot, ale dobrovická obrana si ho dobře pohlídala stejně jako zdvojovala Mojdla, na kterého si dávala velký pozor. Dobrovice si odvezla z Komárova tři body. „Takhle prohrát o gól je horší, než kdybychom podlehli o víc branek,“ smutnil po zápase Jan Mojdl.

Branka: 70. Kořínek.

Rozhodčí: Cílek , Svoboda, Gerhardt. ŽK: Mojdl – Korec. Diváci: 210.

FK Komárov: Altman, Kaufman, Vaníček J., Komínek (74. Peták), Hlavatý, Vokáč, Mojdl, Mizera, Vajs, Štych, Fábera. Trenér: Nesnídal.