/FOTOGALERIE/ Před rokem podlehli komárovští fotbalisté v domácím utkání coby nováček krajského přeboru Dobrovici 1:3. V sobotu se mu soupeře opět nedařilo, Komárov prohrál o tři góly. Hosté potvrdili ambice hrát o přední příčky soutěže.

Komárovští fotbalisté (v modrém) podlehli Dobrovici. | Foto: Bára Svobodová

Od začátku hýřili lepším pohybem, kterým znesnadňovali domácím rozehrávku. Přesto to byl Komárov, kdo mohl jít do vedení, jenže Mojdl mířil pouze do břevna. Na druhé straně se musel činit Altman, který vytěsnil trestný kop za pomoci břevna na roh.