Hvozdnice - Komárov 2:0 (2:0)

Branky: 10. Nerad, 43. Kratochvíl. Rozhodčí: Roth, Vlk, Louda. ŽK: Kaufman, Mojdl (oba KOM). ČK: 90. Srp. Diváků: 112.

FK Komárov: Hejcman, Bežó (20. Baštař), Kaufman, Vaníček, Grunt A., Nesnídal D. (73. Solar), Pužík, Mojdl, Srp, Komínek, Nový (57. Burian). Trenér: Nesnídal M.

Tři věci se udály hned v úvodu utkání. Přítomní uctili památku zesnulého Karla Gotta. Poprvé v dresu domácích nastoupil Petr Nerad, kterého diváci znají z působení v Bohemians (za ně hrál kromě první ligy i žákovskou proti Hořovicku a výborně), Baníku Ostrava a Jihlavy. Třetí věcí bylo odstoupení levého beka Jana Bežó, kterému horečka nedovolila pokračovat v zápase.

To už domácí vedli 1:0, když si Nerad narazil s dalším exligistou Třešňákem a vymazlil povedenou střelu křížem do šibenice. Hosté se snažili, ale nedotahovali své akce do konce. Naopak to byli domácí, kteří byli produktivní. Nerad přihrál Kratochvílovi, který udělal z brankáře skvělou ranou jen statistu. „Nesáhl jsem si na balón a prohráváme dva nula. Ten Nerad to trefil parádně,“ krčil rameny brankář hostů David Hejcman.

Komárov chtěl něco se zápasem udělat a po celý druhý poločas měl jasnou převahu, jenže tentokrát se střelci nebyli schopní trefit do sítě, jednou byla proti branková konstrukce. V závěru vzplály emoce, když po odpískání chtěl hostující Srp posunout míč rychle na místo přestupku, do toho se přimotal obránce Neuman a ustlal si na zemi. Hlavní sudí se poradil s asistentem, který si možná zrovna přivoňoval k rožňujícímu se masu, a k nevoli hostujících fans Srpa vyloučil. Přitom si hráč nepřivodil zranění při zásahu Srpa, ale při dopadu na zem, když přistál na kolenu, které měl už poraněné z dřívějška, a proto ho spoluhráči odvedli kulhajícího do kabin. Bohužel už v neděli nešel záznam z utkání rozkliknout, aby byl jasné, jak k zákroku došlo. Nic to ale nemění na tom, že Komárov byl v Hvozdnici střelecky neplodný.

V sobotu přivítá od 10:30 na domácí půdě béčko Vlašimi.