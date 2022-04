Komárov – Český Brod B 5:0 (4:0)

Hned na konci první minuty poslal míč mezi stopery na naběhnutého Jana Mojdla Marek Hlavatý. Zkušený střelec zamířil přesn k tyči a domácí vedli 1:0. “První branka samozřejmě určila ráz utkání. Nám hodně pomohla a soupeř hru otevřel, což nám také vyhovovalo,” netajil se spokojeností trenér Komárova Miroslav Nesnídal.

Sám ale skládal sestavu s problémy, když Pužík s Vaníčkem byli v trestu po utkání v Dobrovici, Srp stál kvůli zranění. “V týdnu jsme to opravdu lepili a jednu chvíli to vypadalo, že nám bude chybět až pět lidí ze základu. Naštěstí Voky (Vokáč I) a Bežík (Bežó) se dali dohromady a mohli nastoupit alespoň na část zápasu. Bylo to pro nás hodně důležité. Bežík dokonce vstřelil dvě branky, což z pozice levého beka svědčí o jeho velké aktivitě,” pochvaloval si trenér. Vokáč navíc nastřelil břevno a domácí si připravili ještě několik příležitostí.

O poločase vedl Komárov 4:0 a vše nasvědčovalo tomu, že je o osudu utkání jasno. “O zisku tří bodů bylo rozhodnuto, jen sami jsme si mohli pokazit dojem. Naštěstí jsme k tomu přistoupili zodpovědně a mohli jsme sestavu prostřídat,” řekl Nesnídal.

Za zaznamenání stojí kuriózní pátý gól v podání Karla Vajse, kterého při odkopu nastřelil gólman hostů Tomáš Vymazal a míč se obloukem snesl pod břevno hostující branky.

Komárov nastoupí k dalšímu utkání už v pátek od půl jedenácté opět doma proti Nespekům, čeká se dobrý fotbal. “Nespeky jsou velice kvalitní mužstvo. Jsou velice nebezpeční v protiútoku a mají dobrou organizaci hry. Bude to úplně jiný zápas. Musíme se dobře připravit. Ale hrajeme doma a chceme získat tři body,” věří Miroslav Nesnídal.

Branky: 2. Mojdl,17. Komínek, 23. a 35. Bežó, 52. Vajs.

Rozhodčí: Jarolímek, Žáček, Stehlík.

ŽK: Obermajer (ČB).

Diváků: 150.

FK Komárov: Altman, Hlavatý (46. Šubert), Kaufman, Keckstein, Bežó (46. Mizera), Komínek (64. Peták), Vokáč II, Vokáč I (59. Klimeš), Mojdl, Štych, Vajs (77. Březina). Trenér: Nesnídal.

