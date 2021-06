Začátek byl sice mírně nervózní, ale pak se hrál dobrý fotbal zásluhou obou stran. Navíc se čekalo, jak hráči zvládnou fyzicky celý zápas. Největší příležitost měli nejprve hosté, kdy sklepnutí hlavou domů šlo mimo brankáře Hejcmana, ale Hlavatý stačil před brankovou čárou míč uklidit do bezpečí. Na druhé straně zablokovala obrana hostů pokus Mizery. Po půlhodině gólově udeřilo, když hostující Šlapák proměnil trestný kop parádní střelou.

Ve druhém poločase byla na domácích hráčích znát patrná snaha duel otočit, a to se také povedlo. Hosté neměli větší příležitost, a když už, tak střely pochytal gólman Vaníček. Oba týmy několikrát střídaly, u domácích se začal stále častěji vysunovat ze stopera Bežó, čímž se otevřela volnější cesta především pro Mojdla.

Jako první mohl vyrovnat Šubert, který si naběhl na pas Beža mezi beky, ale mířil přímo do Molnárovy náruče. Po odraženém rohovém kopu chvíli poté vrátil Bežó míč do malého vápna, kde se hlavou prosadil Mojdl a vyrovnal. „Když jsem viděl, že to Bežík bude posílat zpět do vápna, věřil jsem, že mě najde,“ usmíval se Jan Mojdl.

Poté šel Peták sám na Molnára, ale střet neposoudil sudí jako penaltový. Další pokus agilního mladíka jen rozvlnil boční síť.

K rozhodujícímu úderu došlo minutu před koncem. Přetažený centr Solar lízl hlavou, Molnár neudržel míč v rukavicích, kulatý nesmysl dopadl na hlavu Beža a ten ho protlačil do sítě. „Byl to trochu kuriózní gól. Podlesí hrálo hlavně ve středu pole dobře kombinačně a potvrdilo postupové ambice. S kluky bychom chtěli poděkovat soupeři za kvalitní výkon a fanouškům, že si našli čas přijít a podívat se, že jsme fotbal nezapomněli,“ přidal vzkaz z kabiny Jan Bežó.

Komárov – Podlesí 2:1 (0:1). Branky: Mojdl, Bežó – Šlapák. Rozhodčí: Kareš, Ehl, Franc.



FK Komárov: Hejcman, Hlavatý, Bežó, Keckstein, Šubert, Peták, Vokáč, Srp, Mizera, Vajs, Mojdl.

Bára Svobodová