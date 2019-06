Komárov – Kosoř 1:0 (0:0)

Branka: 90. Vaníček. Rozhodčí: Braunšveig, Holakovská, Zuskin.

ŽK: 40. Vaníček, 64. Bežó – 74. Bícha, 88. Piták. Diváků: 310.

FK Komárov: Hejcman, Pužík, Komínek (73. Solar), Baštař (46. Hlavatý), Šubert, Mojdl, Bežó, Kolář (90. Čepelák), Kaufman, Vaníček, Vokáč. Trenér. Nesnídal.

Ještě nedávno hrály oba celky okresní přebor. Nyní se utkaly jako první s druhým celkem I. A třídy. Zatímco v Komárově hrají fotbalisté, kteří mají vztahu k regionu ať z působení přímo v tomto klubu nebo nedaleko v Hořovicích a okolí, Kosoř investovala do kádru a přivedla opravdové osobnosti, například Karla Pitáka nebo Jakuba Slunéčka.

Na podzim vyhrál Komárov v Kosoři po remíze 3:3 na penalty, a protože se hosté na jaře chtějí pokusit o postup z druhé příčky, dalo se očekávat zajímavé utkání. Domácím stačil bod, hosté chtěli něco uhrát.

Do první šance se dostali domácí, když se na malém vápně ocitl po centru osamocen Jan Bežó, ale brankář se štěstím udržel míč mezi nohama. „Když to vezmu zpět, tak jsem měl čas a mohl si to zpracovat, takhle nebyla střela moc prudká,“ uvedl domácí hráč, v posledních dvou zápasech nastupující na beku. Když jsme u brankářů, tak domácí David Hejcman moc práce neměl a když, tak si s pokusy hostů poradil. Největší šanci proti němu měl v první půli Piták, ale střela po centru mířila vedle. Jeho protějšek Tomáš Židlický předvedl několik extrovních zákroků a svým klidem dával po celý zápas naději svému týmu na bodový zisk. V další průběhu ho především po hlavičce Hlavatého na začátku druhé půle pochválil i domácí diváci za brankou. Těm se ale nelíbilo chování šéfa hostujícího klubu Bronislava Šeráka, který překračoval často mez funkcionáře na lavičce. Nakonec ale hořkou pilulku v podobě prohry skousnul.

Na hřišti byla k vidění spíše taktická partie. „My jsme se nemuseli hnát dopředu, oni potřebovali uhrát něco víc. Bohužel kolikrát jsme se nechali strhnout a třeba Láďa Kolář musel být po čtyřech sprintech během deseti minut hodně zahlcen. Ve druhé půli se to zlepšilo, snažili jsme se držet míč a šetřit síly na závěr,“ uvedl Bežó.

V první půli zaujalo diváky Kolářovo břevno, ve druhé zmíněná Hlavatého šance, kterou gólman vytěsnil. Hosté měli náznaky, ale byli dobře pokrytí, na druhé straně domácí mohli skórovat po centrech, ale to se jim nedařilo. „Nám stačil i bod, takže jsme hlavně nechtěli dostat gól. Věřili jsme, že nějaká šance přijde, měli jsme jich dost a nakonec to tam padlo v závěru,“ věřil Jakub Vaníček. Právě on rozhodl v samém závěru. „Rozhodnul jsem, že nám titul nikdo nevezme. Krásný centr od Koláče (Kolář) na zadní a gólmanovi jsem to dal do protipohybu, byl bez šance,“ popsal branku její autor.

V Komárově tak mohly propuknout postupové oslavy. „Spokojenost je neuvěřitelná, tři kola před koncem máme náskok čtrnácti bodů, to mluví za vše. Teď si to užíváme a ještě máme cíl zvládnout finále poháru a získat double,“ dodal Jakub Vaníček.