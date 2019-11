Komárov – Hřebeč 2:0 (0:0)

Branky: 64. Nový, 84. Pužík PK. Rozhodčí: Hes, Vyhnal, Stumpf. ŽK: Bežó, Kaufman, Pužík – Čmejla, Macháč, Baranec. ČK: 90. Čmejla. Diváci: 200. FK Komárov: Hejcman, Bežó (90. Solar), Kaufman, Vaníček, Šubert, Pužík, Mojdl (88. D. Nesnídal), Nový (86. Hlavatý), Komínek, Kolář, Srp (46. Baštař). Trenér: M. Nesnídal.

Hrálo se kvalitní utkání, oba týmy se snažily dostupovat hráče co nejdříve, bylo to pro oba celky fyzicky hodně náročné. „Protože Hřebeč je hodně silná dopředu, nechtěli jsme je nechat hrát. Na druhou stranu jsou vzadu zranitelní, tak jsme chtěli být hodně aktivní a to představuje větší fyzický výdej. Jinak to prostě nejde,“ věděl trenér domácích Miroslav Nesnídal. V první půli měli domácí několik šancí, ale bez gólového efektu. „Měli jsme tři dobré šance. Ta Kosy (Srp), kdy byl sám před brankařem, ale vinou špatného zpracování ani nezakončil, byla stoprocentní,“ želel neproměněné příležitosti kouč Komárova.

Do kabin se šlo za bezbrankového stavu. „Chtěli jsme pokračovat v aktivní hře a nepouštět hosty do hry. V posledních zápasech jsme měli ve druhé půli výpadky a to by bylo s takovým soupeřem špatné. Samozřejmě jsme potřebovali před brankou soupeře více klidu a přesnější rozehrávku. Proto jsme na beka dali Bakyho (Baštař) a Bežík (Bežó) se posunul na halva. Nakonec se to ukázalo jako rozhodující, protože se podílel na obou gólech,“ prozradil plány Nesnídal.

První gól jeho týmu vstřelil Daniel Nový. „Byla to pěkná rychlá souhra Bežík – Láďa Kolář – Dan Nový. To se muselo líbit. Takové situace umíme vyřešit. Škoda jen, že nepřišla o trochu dříve, mohlo být více klidu,“ usmíval se trenér domácích. Hřebeč hru ještě více otevřela, ale nějakou loženku neměla. „Tentokrát jsem opravdu spokojený s defenzívou, protože jak jsem říkal v úvodu, Hřebeč je hodně ofenzivně nastavená, ale u nás žádnou šanci neměli,“ řekl Nesnídal.

„Abych řekl pravdu, tak Hřebeč moc střel neměla a když ano, tak šla doprostřed branky,“ viděl zápas ze své svatyně brankář David Hejcman. Druhý gól jeho týmu vstřelil Michal Pužík z penalty. „Po odvráceném rohu jsme opět získali míč, Váňa (Vaníček), který ještě zůstal vpředu, šel do náběhu na centr a bránící hráč ho tělem srazil. Není jednoduché takový rozběhnutý kolos zastavit, faul to byl. Stejně by padla branka, protože k míči se dostal Mojdy (Mojdl) a dával by do prázdné,“ uvedl trenér. V závěru byl ještě vyloučen po druhé žluté hostující Čmejla. „Ve výhru jsem věřil. Z Kosoře jsme si vzali ponaučení a přesně jsme splnili to, co jsme chtěli hrát. Hřebeč jsme do šancí skoro nepustili a když už něco prošlo, tak jsme to s klukama zvládli vyřešit,“ řekl Hejcman.

Brankář se samozřejmě těšil na ukončenou. „My máme dokopnou každý domácí zápas,“ zubil se a dodal: „Tohle byla třešnička na dortu. Závěr podzimní části podpořeny výhrou. Vše proběhlo v poklidném duchu.“ Komárov skončil jako nováček krajského přeboru po podzimu čtvrtý. „Myslím, že je to pro Komárov velký úspěch. Takhle jsme to si to i vyhodnotili společně s vedením a hráči na závěrečném večírku. Získali jsme třicet bodů, což je pro jaro velice pěkný vklad. Bude padat více mužstev než obvykle. Podle toho jak se vyvíjí situace v divizích, je ohroženo hodně středočeských mužstev, proto jsme rádi, že do přípravy můžeme jít s čistou hlavou,“ dodal Miroslav Nesnídal.

Spokojení byli i diváci a rodiče hráčů. „Rodiče velmi často spojují naše domácí zápasy s návštěvou restaurace Na Krétě v Hořovicích. Myslím, že byla kachnička, co jsem doma zaslechl, takže ideální završení fotbalového dopoledne,“ smál se spokojený David Hejcman.