Při obhlídce hřiště Na lukách hosté zjistili, že míč bude hodně skákat. „Počítali jsme s tím, že stav hřiště bude lépe vyhovovat mladým bojovným hráčům domácí Vlašimi, ale museli jsme se s tím vyrovnat. Jenom jsme se nechtěli dopustit zbytečné chyby pramenící z toho, že nám uskočí balon a domácí budou mít šanci,“ podotkl trenér hostů Miroslav Nesnídal.

Kouč musel řešit brzy střídání, když se ozvalo zranění Šuberta. „Z taktického hlediska se neměnilo nic. Je to sice nepříjemné už ve dvanácté minutě střídat, ale to je fotbal. Šel tam Dáňa Klimeš a zvládnul to dobře,“ řekl.

Komárov měl od začátku hru ve svých rukách, navíc se brzy prosadil Mojdl, který prostřelil brankáře. „S takovým soupeřem je důležité být trpělivý a počkat si na šance. Domácí byli zpočátku aktivní, ale naše branka v patnácté minutě určila ráz pro zbytek zápasu,“ věděl Nesnídal.

Na 2:0 pro hosty dal ještě do poločasu Vokáč mladší. Ve druhé půli sice domácí snížili z dálky Vlasákem, ale hosté nijak nepropadli panice a dále drželi otěže zápasu ve svých rukách, což potvrdili góly Vokáče staršího a Vaníčka na konečných 4:1.

Skóre ve prospěch hostů mohlo být ale daleko vyšší, Komárov promarnil dalších šest stoprocentních šancí a další akce ještě nedotáhl přesně. Na hřišti jakoby si hrála kočka s myší. „Šancí jsme měli opravdu hodně. Některé situace jsme si zazdili nepřesností nebo naopak ukvapeností. Karlosovi (Vajsovi) to ukopli na brankové čáře, prostě výsledek mohl být mnohem výraznější. Ve druhé půli jsme si několikrát nepohlídali ofsajd a Filip Mizera po individuální akci nastřelil tyč,“ litoval trenér Komárova.

Jeho celek přivítá v sobotu v tradičním dopoledním čase Nymburk, který překvapivě vybral Kosoř. „Nymburk se na jaře zlepšuje a proto se musíme zodpovědně připravit jako na každý zápas. Budeme chtít napravit poslední domácí prohru s Klíčany. Postavení v tabulce často zavádí, vždycky rozhoduje přístup hráčů a koncentrace na vlastní výkon,“ ví dobře Miroslav Nesnídal.

Branky: 48. Vlasák - 15. Mojdl, 30. Vokáč II, 54. Vokáč I, 88. Vaníček. Rozhodčí: Cílek, Hájek, Neliba. ŽK: Toupal, Houdek – Komínek. Diváků: 60.

FK Komárov: Altman, Šubert (12. Klimeš), Kaufman, Bežó, Mizera, Pužík, Komínek, Vokáč I, Vokáč II (61. Štych), Mojdl, Vajs (71. Vaníček). Trenér: Nesnídal.