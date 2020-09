Jeho tým hrál až na Březinu a Nového (přestup do Neumětel) po delší době kompletní a na hřišti to bylo znát. Fotbal je sice kolektivní sport, ale když vypadne důležitý článek, musí se se sestavou hýbat, někteří hráči se ocitnou na jiných postech a nemusí to být zcela ideální. Tak to prostě je, ale rozhodně se na to nechceme vymlouvat. Ve Lhotě jsme konečně předvedli koncentrovaný výkon, na který jsme byli zvyknutí z minula. Konečně výsledek tomu odpovídá,“ podotkl Nesnídal.

Komárov pustil na začátku do střely domácí jen jednou, brankář Altman byl na místě. Jediným nebezpečným hráčem Lhoty byl František Sedláček, ale více strachu musela mít domácí obrana z dobré hry hostů. Ti byli od začátku lepší a připravovali si šance. Jenže dvakrát ztroskotali na brankáři Tůmovi. Až přišel centr šajtlí z nohy Bežó a Michal Pužík hlavou otevřel skóre. „Půža měl asi třetí naši vyloženou šanci, kterou jsme konečně proměnili. Byla to velká úleva, protože byl stav stále 0:0 a domácí byli také nebezpeční. Jak už to bývá, když se pohrdne šancemi, štěstí se otočí zády. Ale poradili jsme si s tím,“ zářil komárovský kouč, který mohl být ještě veselejší později.

Při komárovské ofenzívě nejprve Jan Bežó nastřelil tyč, ke konci poločasu se prosadil Jan Mojdl. „Druhá branka byla velice důležitá a hodně napověděla o dalším průběhu zápasu. Ale na druhou stranu vedení 2:0 bývá to nejhorší, protože může svádět k tomu, že je hotovo a soupeř nemá co ztratit. To jsme si uvědomovali a hráče na to upozorňovali. I když nás domácí na začátku druhé půle trochu zmáčkli, třetí branka rozhodla definitivně,“ věděl Nesnídal. Třetí gól přidal střídající Tomáš Srp a po něm nachytal obranu domácích na švestkách při chybné rozehrávce Mojdl.



V závěru se ještě prosadil Václav Komínek, který měl ze svého úspěchu velkou radost, vždyť na gól čekal pořádnou dobu. „Samozřejmě takový výsledek z venku je pěkný a všichni si to užívali, ale je to jen jeden zápas a v sobotu nás čeká nebezpečná Kosoř. Jenom bych chtěl ještě podotknout, že i domácí měli svou kvalitu a to vysoké vítězství se nerodilo tak lehce, jak by se mohlo zdát. Doufám, že konečně potěšíme i fanoušky na domácím hřišti,“ zve diváky do hlediště Miroslav Nesnídal.

Lhota – Komárov 0:5 (0:2)

Branky: 18. Pužík, 45. a 79. Mojdl, 76. Srp, 87. Komínek. Rozhodčí: Mrázek, Garaja, Kovář. ŽK: Bittengel, Havlíček – Vokáč I, Srp. Diváků: 100.

FK Komárov: Altman, Pužík, Keckstein, Vajs (63. Srp), Šubert (71. Vokáč II), Vokáč I (77. Šíma), Mojdl (80. Peták), Bežó (83. Baštař), Komínek, Kaufman, Vaníček. Trenér: Nesnídal.