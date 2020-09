Vstup do zápasu vyšel béčku Českého Brodu skvěle. Hanzl předvedl domácím, že není radno nechávat mu příliš prostoru a obrana srazila slibně se rozvíjející akci na roh. Následný odvrácený centr Novotného se dostal na vápno ke Šťastnému, který, ač tísněn, dokázal gólově zakončit. O deset minut později mohlo být pro Brod ještě veseleji, ale Fikejzův pokus po přistrčení Šťastného pouze orazítkoval bránícího hráče.

I domácí se po pár náznacích dokázali prosadit a stejně jako hosté i oni skórovali po rohovém kopu. Obrana Brodu nedokázala odvrátit centrovaný míč, který propadl až na zadní tyč, kde se k němu probojoval Mojdl a razantní střelou vyrovnal. Po dvaceti minutách se tak začínalo znovu.

Domácí pak měli možnost otočit vývoj utkání. Přečíslení tři na dva ale pozdrželi více, než bylo třeba a zakončení z vápna si Vokatý pohlídal. V tomto případě měl Vajs spíše střílet než nahrávat, podruhé už střílel, ale gólmana nepřekonal.

Komárovu se povedl vstup do druhé půle. Nejprve Vajs ve vápně Brodu vybojoval míč a poslal ho na penaltu Březinovi, jehož tutovku ale dokázal zlikvidovat Vokatý. Po necelé hodině šli domácí do vedení. Vajs si naběhl na házený aut a po střetu s Balíkem, který ho zasáhl kopačkou do hrudi, se kopala penalta. Tou Pužík nepohrdnul. Z vedení se ale v Komárově neradovali dlouho, za chvíli bylo opět vyrovnáno. Šťastný po faulu na nic nečekal a všechny překvapil rychlým centrem do vápna, kde si na něj naskočil Říha a hlavičkou dva metry od rohu velkého vápna načapal na hruškách domácího brankáře. Hrálo se dál nahoru dolů, ale oboustranně se začalo více kazit a přerušovat. To byl aspekt, který se podepsal pod branku Brodu. Krombholz vybojoval ve středu hřiště míč, ten si sebral Šťastný, navedl si ho na střelu a pravačkou z dvaceti metrů ho poslal nechytatelně k tyči.

Oba týmy začaly více presovat a vysoko napadat rozehrávky soupeře. To přineslo několik slibných příležitostí, které ani jeden z celků nedokázal dotáhnout do vážnějšího ohrožení branky. V poslední čtvrthodině se domácí snažili hru zjednodušit a rozehrávku často řešili nakopávanými míči. Ani to však k tlaku nepomohlo. Šance však přišly, nejprve musel Vokatý před Vokáčem zasáhnout až za velkým vápnem. Poté Baštař špatně řešil přihrávku, která mohla být gólová. V samém závěru nastavení si na roh naběhli Bežó i Komínek, ale jejich pokusy z malého vápna hosté zblokovali a ubránili těsné vítězství. Po závěrečném hvizdu byl ještě vyloučen hostující Kohout.

Komárov – Český Brod B 2:3 (1:1)

Branky: 23. Mojdl, 57. Pužík PK – 5. a 71. Šťastný, 61. Říha. Rozhodčí: Vyhnal, Stránský, Stumpf. ŽK: Březina, Pužík, Komínek – Kratochvíl, Šťastný, Krombholz, Kohout. ČK: Kohout (ČEB po utkání). Diváků: 200.

Utkání popsali Jan Břečka a Bára Svobodová.