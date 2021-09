Vstup do druhé půle se hostům vydařil a byli lepší. Střelu agilního Beža domácí brankař vyškrábl jen s námahou na roh. Vaisova střela do protipohybu jen těsně minula branku a Mizera táhlou střelou olízl tyč. Vyrovnání viselo na vlásku, ale pak hosté ztratili míč a Pozníček je potrestal druhou brankou. „To nás srazilo především psychicky. I když měli domácí několik závarů před naší brankou, skóre už se nezměnilo. Domácí vyhráli zaslouženě, protože se jim podařilo na rozdíl od nás skórovat. Musím však uznat, že mají opravdu silný, zkušený tým,“ dodal s výkonem spokojený trenér Miroslav Nesnídal.

Ale ani Komárovští nezůstávali pozadu a snažili se být nebezpeční. Bežó dvakrát protáhl brankaře, po centru Štycha hlavičkoval Vokáč slabě. Největší šanci první půle měl Vais, když vystihl malou domů a scházel mu půlkrok, aby byl u míče dříve než domácí brankař. „Bohužel jsme v úplném závěru chybovali a inkasovali gól do šatny,“ litoval kouč Nesnídal po trefě Kalaše.

Domácí začali aktivně, ale do šancí je hosté nepouštěli. Zatrnulo jim pouze ve chvíli, kdy brankář Hejcman vyrazil jedovatou střelu před sebe a dobíhající hráč skóroval – naštěstí z ofsajdu.

