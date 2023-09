Na ČLU Beroun čekala po neúspěších z minulých zápasů další těžká zkouška. Svěřenci Martina Pecha si o body vyrazili zahrát do Podlesí.

Český lev Union Beroun | Foto: Český lev Union Beroun

První poločas nabídl oboustranně vyrovnaný výkon, o něco větší šance měli ale hosté. Největší příležitost měl Beroun při samostatném úniku, který ale reflexivně vyrazil domácí brankář Boudník.

Ve druhém poločase se hra hodně rozkouskovala a k vidění byly poměrně tvrdé zákroky. Deset minut po začátku druhého dějství šli do vedení domácí Mišunem. Závěr byl plný emocí, například Petr Tvrz byl loktem udeřen do obličeje a po zápase musel do nemocnice. V posledních minutách hostující Union zabral a skóre vyrovnal hlavou po rohovém kopu Vopěnka, který se trefil podobně i v minulém zápase.

Hodně nepříjemný pro Beroun je ale fakt, že byl po závěrečném hvizdu vyloučen Dmirty Bessonov. Toho čeká po urážlivých výrocích na adresu hlavního rozhodčího asi pěkně dlouhá pauza.

Pro diváka to bylo velice atraktivní utkání, oba týmy hrály s obrovským nasazením, remíza byla zasloužená.

„Je to fotbal. Neproměníme šance, trefíme dvě tyčky, břevno. Soupeř pak nás v závěru potrestal, kdy jsme si nepohlídali roh. Shořeli jsme spalování příležitostí. Měli jsme vést dva, tři nula,“ mínil předseda klubu z Podlesí Radim Černohorský.

Podlesí – Beroun 1:1 (0:0). Branky: 55. Mišun – 89. Vopěnka. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Mižič – Braunšveig, Šestorád. Diváci: 60.