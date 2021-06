Obsazeny jsou všechny soutěže řádně přihlášenými kluby i těmi, které nahradily odstoupivší celky. V krajském přeboru je 16 mužstev. V I. A třídě je 32 týmů a v I. B třídě 70 mančaftů.

„Definitivní rozmístění týmů do skupin v I. A plus v I. B třídě zveřejníme před losovacím aktivem, který proběhne 20. července. Nyní jsme zveřejnili přihlášky, které ještě nemusí být definitivní,“ upřesnil gestor STK ve výkonném výboru SKFS Ondřej Knobloch a pokračoval: „Obsazení mládežnických soutěží zveřejníme příští týden po dalším zasedání sportovně-technické komise. Do poháru, který je letos dobrovolný, se přihlásilo třicet klubů.“

Obsazení soutěží dospělých 2021/2022

Krajský přebor

TJ Klíčany, FC Velim, TJ SK Hřebeč, Povltavská FA B, Polaban Nymburk, FK Dobrovice, TJ Sokol Nespeky, SK Český Brod B, TK Slovan Lysá n. L., FK Komárov, FK Bohemia Poděbrady, FK Kosoř, SK Posázavan Poříčí n. S., FC Sellior & Bellot Vlašim B, AFK Tuchlovice, SK Lhota.



I. A třída 2021/2022

TJ Dynamo Nelahozeves, TJ Kovohutě Podlesí, TJ Viktoria Vestec, SK Votice, TJ Sokol Sedlec-Prčice, SK Spartak Příbram, SK Baník Libušín, SK Doksy, FK Mníšek pod Brdy, TJ Sokol Klecany, TJ Sokol Nové Strašecí, SK Chlumec, SK Rakovník B, TJ Jíloviště, FK Olympie Zdice, FC Čechie Velká Dobrá, Fotbal Hlízov, SK Slovan Poděbrady, Spartak Průhonice, SK Sokoleč, Dolnobousovský SK, TJ Jawa Divišov, SK Slavia Jesenice, SK Rejšice, FK Pšovka Mělník, TJ Sokol Luštěnice, SK Union Čelákovice, Mnichovohradišťský SK, TJ Sokol Pěčice, FK Čáslav B, TJ Záryby, FC Mělník.



I. B třída 2021/2022

SK Slaný B, Sokol Hostouň B, SK Kladno B, AFK Loděnice, FC 05 Zavidov, SK Braškov, TJ Sokol Klobuky, Sokol Jedomělice, TJ Tatran Rakovník B, TJ Baník Lubná, TJ Baník Švermov, FK Rudná, SK Lány, SK Velké Přítočno, FK Kralupy 1901, SK Kosmonosy B, SK Bakov n. J., AFK Libčice, SK Kopaná Hovorčovice, TJ Sokol Chotětov, TJ Sokol Holubice, FK Slavoj Stará Boleslav, TJ Byšice, TJ AFK Eletis Lužec, 1.FC Líbeznice, TJ Slovan Velvary B, TJ Slavia Radonice, SK Slavia Velký Borek, SK AFK Sokol Semice, AFK Pečky, AFK Sadská, TJ Liblice, Sportovní sdružení Ostrá, SK Žíželice, TJ Slavoj Vrdy, TJ Jíkev, SK Městec Králové, TJ Tatran Rožďalovice, TJ Pátek, TJ Sokol Býchory, FC Bílé Podolí, AFK Milovice, SK Úvaly, TJ FC Jevany, TJ Kunice, FK Říčany, FC Jílové, FK Kavalier Sázava, TJ Sokol Teplýšovice, TJ Sokol Miřetice, FK Uhlířské Janovice, TJ Sokol Senohraby, TJ Sokol Kondrac, SK Vyžlovka, SK Olbramovice, TJ Sokol Družba Suchdol, Union Cerhovice, TJ Ligmet Milín, FK Jinočany, TJ Sokol Čisovice, TJ Sokol Nová Ves pod Pleší, SK Tlustice, TJ Tatran Sedlčany B, SK Petrovice, FK Lety, MFK Dobříš B, FK Králův Dvůr B, TJ Spartak Rožmitál p. T., TJ Sokol Daleké Dušníky, SK Černolice.



* nováčkové