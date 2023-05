Mnichovohradišťský SK – SK Poříčany 3:3 (2:1)

Branky: 1. Pitloun, 44. Košek, 90. Radačovský – 17. Bím, 47. Janko, 65. Dukay. ŽK: 16. Prokorát, 69. Majdl – 62. Janda. Rozhodčí: Horák. Diváků: 163.

Aleš Kohout (trenér Mnichovohradišťský SK): Do zápasu jsme vstoupili suprově. Dali jsme gól hned v první minutě po pěkné akci od Sedláčka přes Pitlouna, který uklidil na 1:0. Potom nám soupeř svým nakopáváním na dva rychlé a silově vybavené hráče, kteří nám dělali celý zápas problémy, vyrovnal na 1:1. Po našich chybách jsme jim pak umožnili jít do ofenzivy a bránili jsme se, než jsme pořádně začali kombinovat. Do kabiny jsme jim pak vstřelili gól na 2:1. V poločase jsme si něco řekli, ale vylezli jsme ven a hned na začátku jsme po chybě dostali na 2:2. Znovu jsme malinko polevili, soupeř nás znovu zatlačil, další chyba a dostali jsme na 2:3. Od té doby jsme je tlačili my, chtěli jsme dát góly. Soupeř chodil do brejků, mohl dát na 2:4 a bylo by po zápase. Naštěstí jsme ke konci dali gól z rohu na 3:3. Soupeř pak měl ještě jeden přímák, to ale Vrána zachránil remízu, protože jsme mohli 3:4 prohrát. Balón mířil do šibenice. Chtěl bych pochválit Standu Pitlouna a Adama Charváta.

Zdeněk Šmejkal (trenér SK Poříčany): Začali jsme tak, že jsme asi ještě byli v autech, a ve 30. sekundě jsme prohrávali 0:1. Byli jsme trochu opaření, začátek zápasu šílený. Postupně jsme hru vyrovnali a dokonce jsme byli lepší tým. Dvě tutovky jsme neproměnili, ale třetí už ano. Za stavu 1:1 byli domácí opaření, my mohli zápas rozhodnout už v první půli. Dali jsme dvě tyče a měli jsme další dvě velké šance. Na druhou stranu i domácí mohli dvakrát skórovat. Ke konci poločasu jsme pak zaspali a domácí šli do vedení. Poločas, který měl skončit pro nás, jsme prohrávali 1:2. Druhý poločas jsme naopak začali velmi dobře a po dvou minutách vystřelil zpoza vápna Janko a vyrovnal. Pak to byl pro diváky super fotbal, pro nás trenéry nic moc. Hrálo se nahoru dolů a my šli do vedení. Za stavu 3:2 jsme opět měli tři ložené šance, které jsme nedali. Měli jsme to rozhodnout a překlopit na naši stranu. Bohužel se zase ukázala naše dětská nezkušenost. Nedali jsme a přišel trest po podcenění situace. Domácí kopali roh a doklepli to na 3:3. Ještě nebyl konec a asi minutu před koncem jsme měli standardku a myslím, že Dukayovi chytl gólman gól. Vytáhl to na břevno a zápas skončil 3:3. Před zápasem bychom bod brali, ale teď převládá hořkost. Měli jsme to potvrdit a urvat tři body. Přehoupli bychom se do horní poloviny. Jinak velmi dobře připravený plac a pro diváky to byl super zápas, který mohl skončit klidně 5:8. Šancí jsme si ale vytvořili víc než domácí, i když taky byli nebezpeční. Dopředu zajímavý tým, dozadu měli problémy. Bereme bod a jedeme dál.