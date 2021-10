Fotbalistům Loděnice se na podzim v I. B třídě moc nedaří. Naposledy podlehli Lubné, která v úvodu sezony málem nedala kádr dohromady. Rozhodující branku si dal do vlastní sítě paradoxně muž, který Loděnickým už vyhrál snad stovky zápasů - útočník Tomáš Herejt.

Z fotbalové I.B třídy, sk. E: AFK Loděnice - TJ Sokol Daleké Dušníky 5:1 (4:0). | Foto: DENÍK/Jan Bežó

Jak to bývá bohužel na podzim zvykem, opět sestavoval loděnický trenér Korba tým s velkými obtížemi a dlouho to vypadalo, že tentokrát 11 lidí nedá dohromady. Nakonec se to podařilo, včetně úspěšné premiéry 16 -letého Škrdlanta. I v této kombinované sestavě nebyli loděničtí fotbalisté nedaleko bodového zisku, dvakrát vedli, a o tom, že se vracejí domů s prázdnou, rozhodl nešťastný vlastní gól třináct minut před koncem.