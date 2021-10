Jasným cílem pro domácí bylo tuto začínající sérii ukončit. To se nakonec podařilo. Navíc podruhé na podzim, i díky výbornému výkonu brankáře Drekslera, udrželi zelenobílí na svém kontě nulu.

Loděnice – Jedomělice 3:0 (2:0)

Branky: Hrudka 2, A. Jeřábek.

Rozhodčí: Šefara, Beneš J., Beneš A. ŽK: Petráček, Hrudka, Prokop (všichni LOD). Diváků: 50.

AFK Loděnice: Dreksler, Lehocký (76. Dostál P. ), Herejt, Petráček, Smetana (62. Prokop), Jeřábek A., Žižka, Šolc, Křížek, Hrudka, Novák (81. Janda).

Domácí hráči opět nastoupili bez klíčových opor Mráze a Majera, navíc Prokop dorazil až na druhý poločas. Přesto i přes vyrovnaný průběh utkání dokázali domácí hráči získat do přestávky dvoubrankový náskok. „Naše motivace byla opravdu veliká, potřebovali jsme se dostat zpátky na vítěznou vlnu a dostat se do klidu před posledními koly,“ podotkl střelec dvou gólů Milan hrudka.

Radost dorazila Na Jánskou ve 24. minutě. „Patrik Šolc na středu hřiště zvedl hlavu a krásně centrem za beky našel Adama Jeřábka, ten bezpečně proměnil,“ popsal branku Hrudka. Po půlhodině přetažený centr Křížka hledal na zadní tyči nabíhajícího právě Hrudku, který z těžkého úhlu nedokázal poslat míč mezi tyče. Hned protiútoku musel Dreksler vyřešit nájezd a střelu Zahradníka z levé strany. Za chvíli měli modrožlutí velké štěstí po domácím rohu, který poslal jejich hráč nechytatelnou hlavičkou do břevna vlastní branky. „Soupeř zlobil hlavně v druhém poločase, musím vyzdvihnout našeho brankáře Lukáše Drekslera, který nás opravdu podržel,“ pochválil gólmana Hrudka.

Minutu před přestávkou udeřili před odchodem do kabin zelenobílí podruhé. Jeřábek získal na polovině míč, dlouhý pas pustil Novák v ofsajdové pozici na rozběhnutého Hrudku, který prostřelil Pospíšila na bližší tyč. „Branka před poločasem do šatny vždycky pomůže, dodala nám trochu klidu. Adam Jeřábek mě vysunul ulicí do vápna a já jsem z úhlu balon otřel o bližší tyč do sítě,“ usmíval se úspěšný střelec.

Po přestávce přidali hosté na aktivitě i na důrazu, který domácím hráčům nechutnal. V průběhu zápasu dokonce domácí celek přestříleli, ale Dreksler naštěstí pro zelenobílé v sobotu svojí branku zamkl. Zahrozili ale i domácí hráči, ale střelu Křížka vykopl na brankové čáře Paluba. V 75´musel Dreksler vytlačit nad břevno další dobrý pokus hostí.

Snahu hostí o zvrat uťal střídající Dostál, když vypíchl modrožlutým míč, prošel s ním přes polovinu hřiště, aby na hranici pokutového území hezky uvolnil rozběhnutého Hrudku, který svůj nájezd na Pospíšila zakončil přesnou střelou podél vybíhajícího brankáře. „Po mém zvýšení na 3:0 bylo definitivně rozhodnuto. Chtěli jsme sice dát třetí gól hned po přestávce, ale povedlo se to až před koncem zápasu a dotáhli jsme pak zápas do vítězného konce,“ radoval se Milan Hrudka.

Ve vyrovnané tabulce za třemi silnými rezervami posunul zisk tří bodů zelenobílé na 5. místo. O další upevnění pozice v horní polovině tabulky A skupiny budou loděničtí fotbalisté bojovat na Rakovnicku, kdy v neděli odpoledne nastoupí poprvé v historii na hřišti v Lubné.

Autoři: Jan Bežó, Jiří Gall