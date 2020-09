I proto byl čas položit několik otázek Milanu Hrudkovi, ve kterých se vrací k poslednímu vítěznému utkání s SK Kladno B (4:3).

Kladno B před duelem na Jánské dosud třikrát vyhrálo a bylo favoritem, jak jste si na něj troufali?

Samozřejmě jsme viděli dosavadní výsledky a ze zápisů bylo jasné, že půjde o velmi mladé, běhavé mužstvo. Běhat jsme s nimi celý zápas vydržet nemohli a tak jsme si počkali v bloku na naše šance, které přišly.

O půli jste vedli 2:0, jak padly dva vaše góly?

Mé branky padly ve velmi rychlém sledu, tuším, že góly mezi sebou dělily maximálně dvě minuty. První branka padla po standardní situaci, kdy Tomáš Herejt přistrčil balon Víťovi Kopečnému a ten prudce vypálil. Naštěstí pro mě brankář pouze vyrazil balon před sebe, já jsem situaci dohrál a balon zasunul podél brankáře do sítě. Druhá branka byla víceméně dárkem od hostů. Vystihl jsem jejich špatnou rozehrávku mezi stopery a nachytal brankáře do odkryté brány.

Mohli jste vést víc?

Ano, minimálně 3:0 jsme po poločase vést mohli. Bohužel mojí další šanci před koncem poločasu se mi nepovedlo přetavit v gól. Brankář při přesunu od jedné tyče k druhé skvěle nechal nohu na první tyči a zvládl mojí středu vykopnout.

Ve druhé půli ale soupeř otočil na 2:3, jak k tomu došlo?

Hosté do druhého poločasu nastoupili velmi nabuzeni ještě s výsledkem něco udělat a jejich tempem, nasazením a fotbalovou kvalitou se jim to i bohužel povedlo.

V 57. minutě jste střídal a sledoval hektický závěr z lavičky. Jaký to bylo pocit vyrovnat?

Byl to velmi nervózní závěr utkání. Bohužel jsem se na konci prvního poločasu zranil po střetu s hostujícím gólmanem a nemohl jsem pokračovat dál ve hře. Naštěstí Tomáš Herejt opět ukázal, v čem je jednoduše nejlepší. Krásně zatočil přímý volný kop z hranice cca osmadvaceti metrů přes zeď do šibenice a běžel se radovat.

Pak ještě přišla penalta, za co byla?

Závěrečná penalta byla tisíciprocentní. Patrik Šolc nezištně přes celé vápno našel před prázdnou bránou Tomáše Herejta, který byl nekompromisně zezadu podražen hostujícím obráncem. Tu bezpečně proměnil Patrik Šolc a zajistil nám další tři body do tabulky.

V kabině jste si určitě asi hodně zakřičeli…

Zařvali jsme si opravdu hodně, zvláště po takto hektickém konci utkání byly oslavy hodně emotivní.

Porazili jste lídra, jste těsně pod hranou první trojky, jste spokojeni?

To bude spíš otázka na trenéra a vedení klubu. Nicméně netajíme se ambicemi být minimálně do třetího místa v tabulce. Obrovská škoda, že se nám nepovedlo alespoň jednu venkovní remízu přetavit v druhý bod za penalty. Soutěž se ale teprve rozbíhá a je před námi ještě spousta zápasů a bodů.