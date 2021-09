Hned od začátku měly oba celky zajímavé šance a ve 13. minutě se už měnilo skóre, když po rohu vrátil Jeřábek míč na Šolce a ten nedal hostujícímu brankáři šanci 1:0. Za chvilku ale bylo vyrovnáno. Prokop prohrál souboj s hostujícím kapitánem Korčákem a ten krásnou střelou z dálky vymetl také šibenici.

Do poločasu si oba týmy góly ještě zopakovaly. Loděnice podruhé vedla, když centr Šolce našel na zadní tyči nabíhajícího Majer. Pak však zahodil šanci Hrudka, který bohužel nechal střelecké kopačky ve Mšeci, a na druhé straně před půlí zase Korčák vyrovnal, když využil chyby Novotného.

Také po obrátce bylo živo před oběma gólmany Drekslerem a Krausem, ale ti už neinkasovali. Domácí Dreksler se zapotil hlavně při úniku aktivního Ždánského, na druhé straně vychytal Kraus co se dalo: trestňák Herejta, rychle zasáhl i před Hrudkou, který už by mířil do prázdné. Smůlu měli domácí v 72. minutě, kdy se do největší šance probil pěkně Herejt, ale minul těsně tyčku. I proto si oba celky body tentokrát rozdělily.

Nerozhodný výsledek je udržel oba v horní polovině tabulky. Příští utkání čeká loděnické fotbalisty v sobotu odpoledne na hřišti posíleného Velkého Přítočna, které ve třech utkáních nedostalo ani jednu branku. Zavodovští přivítají Braškov, který v neděli poprvé vyhrál (nad Mšecí).

Loděnice

Dreksler

Smetana - Prokop - Novotný - Jeřábek A.

Šolc - Mráz O. - Žižka - Majer

Hrudka - Herejt

Zavidov

Kraus

Šíma - Vitner - Devera - Krejčí

Neveďal - Knor / 74´ Havel / - Štiller - Hanych

Korčák - Žďánský

Branky: Šolc, Majer – Korčák 2. Rozhodčí: Procházka - Suchý - Němeček. Střely nad branku 8:5, mimo 9:7, rohy 5:6, ofsajdy 3:3, ŽK 1:3.

Jiří GALL