Sestavy:

Nová Ves:

Hadrbolec

Petrák - Staroba - Német - Onderka

Slavík / 89´ F. Moravec / - Pekarovič / 56´ Jiráň / - Bouška - Borák

David / 84´ Novák / - Bublík / 60´ Babon /

Loděnice:

L. Dreksler

Lehocký / 73´ B. Jeřábek / - Petráček - Paleček - Vyskočil

Šolc - A. Jeřábek - Žižka - O. Mráz - T. Dreksler / 68´ M. Mráz /

Herejt

Branky: Staroba, Bublík.

ČK: 60´ Petráček (2x ŽK)

Statistika: střely na branku 8:2, mimo 5:5, rohy 6:3, ofsajdy 3:4, ŽK 1:3, ČK 0:1.

Rozhodčí: Budař - Orálek - Petýrek.

První šance patřila ve 3. minutě domácímu celku, který ale nezvládl přečíslení dva na jednoho a L. Dreksler sebral míč zpod nohou Davida. V 7. minutě na druhé straně vyzkoušel povedenou střelou z 20 metrů Hadrbolce, který dokázal míč vyrazit na roh. V 10. minutě povedenou střelu Staroby z přímého kopu z 20 metrů vyrazil a zelenobílí přežili následný závar. V 13. minutě pronikl z pravé strany do pokutového území Bouška, jeho pokus Dreksler vyrazil a vytlačil na roh i pokus z druhé strany. Z něj dosáhli domácí hráči branky, kterou viděl asi pouze asistent rozhodčího. Staroba zahrál roh přímo do branky, Paleček míč hlavou tečoval a brankář Dreksler následně vyrazil. Při zákroku si však sáhl na síť, a to stačilo aby asistentovi rozhodčího, přestože ani domácí hráči branku nereklamovali, branku uznal - 1:0. Následná vlna protestů přinesla pouze žlutou kartu Palečkovi. V 24. minutě O. Mráz hledal nabíhajícího Herejta, který v těžké pozici hlavou branku přehodil. O dvě minuty později Herejt z přímého kopu z 22 metrů trefil pouze domácí zeď. V 38. minutě si na centr Šolce na zadní tyč naběhl Lehocký a po jeho rybičce chyběly centimetry, aby míč zasáhl a vyrovnal. V 42. minutě dokázali loděničtí hráči dokonce vyrovnat, ale jejich radost měla jepičí trvání. Na pěkný centr Herejta z přímého kopu si na hranici brankového území naběhl T. Dreksler a prudkou hlavičkou nedal brankáři šanci. Osud zápasu vzal tentokrát do svých rukou druhý asistent rozhodčího, který přestože se hostující hráč rozbíhal asi metr za obráncem, tak viděl ofsajd. Poslední šance před přestávkou patřila domácím hráčům, ale ani Slavík z 10 metrů výborného Drekslera neprostřelil.

O osudu zápasu definitivně rozhodly dva momenty v úvodní čtvrthodině druhé půle- V 49. minutě prohrál na hranici pokutového území prohrál Petráček souboj tělo na tělo s Bublíkem, který se natlačil před něj a z „desítky“ ve skluzu se pěkně trefil na zadní tyč - 2:0. V 54. minutě si ještě Dreksler poradil s přesnými střelami Bublíka a Boráka. Další klíčový moment přinesla 60. minuta, kdy zelenobílí nechali na polovině hřiště rozběhnout Bublíka, kterého následně vzali do kleští Petráček a Paleček a následně po druhé žluté kartě pro Petráčka skončilo. Domácí ale na delší dobu přišli o útočníka Ondřeje Bublíka. Ten se představil pod Pleší vůbec poprvé. Do týmu totiž přišel, jako nová posila z Podlesí, až v průběhu minulého týdne. S tím, že by měl kádr nejen zkvalitnit, ale především rozšířit, podobně jako Tomáš Fenyk, další narychlo sehnaná akvizice, která však do utkání nezasáhla. Bublík ale ano a v zápase byl hodně vidět. Dokonce byl jedním z hlavních strůjců vítězství, když se zapsal i do střelecké listiny. Po hodině hry navíc útočil na gól číslo 2, ale místo něj přišlo nepříjemné zranění. „Šel sám na bránu, byl nedovoleně zastaven protihráčem a při pádu nešťastně dopadl na rameno a vykloubil si ho,“ líčil spoluhráč a předseda klubu Jan Petrák. Domácí útočník byl okamžitě sanitkou odvezen do nemocnice, kde následná vyšetření vyvrátila obavy z dalších možných zranění. „Naštěstí nic zlomeného,“ oddechl si Petrák.

V 67. minutě mohli domácí hráči přidat ještě branku, ale odražený míč poslal jejich hráč z hranice šestnáctky těsně nad branku. V 76. minutě se pustil do sóla přes několik hráčů Šolc, přes Boušku už neprošel. V závěrečné desetiminutovce už neměli hostující hráči sílu na dramatizaci zápasu a domácí celek bez větších obtíží dovedl vítězného konce. Nová Ves už si tedy proti oslabenému soupeři svůj náskok zkušeně pohlídala a stále se drží v popředí tabulky, momentálně je s devíti body na třetím místě. Domácí celek byl nebezpečnější i častěji střílel na branku. Přesto je smutné, jak ve čtvrtém podzimním kole přistoupila k vedení utkání trojice rozhodčích. A zelenobílé bude čekat moc důležité utkání, když v sobotu Na Jánské přivítají, v další důležité bitvě o mistrovské body, zatím překvapivě poslední a bez bodového zisku Daleké Dušníky.

Ostatní výsledky 4. kola:

Rožmitál - Milín 2:5 (Hofman, Mora – Štochl 2, Ric 2, V. Zákoucký), Kr. Dvůr B - Jinočany 0:1 (Sokolíček), Černolice - Tlustice 4:3 (Stracený 2, Poláček, Šilhavý – Ungr, Jelen, Bláha), Sedlčany B - Dobříš B 1:0 (Hájek), Petrovice - Cerhovice 3:0 (P. Chlasták 2, Pelikán), D. Dušníky - Lety 3:4 (Z. Houdek 2, Krása – Měchura 3, Hřebeček)

Zápasy 5. kola kola v našem regionu: Tlustice - Sedlčany B (SO 10.15), Loděnice - Daleké Dušníky (SO 16:30), Cerhovice - Králův Dvůr B (NE 16:30).

Zpravodajství z utkání připravili Jiří Gall a Karel Smetana.