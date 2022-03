Domácí strašila úvodní porážka celého ročníku, ke které došlo právě ve Velimi v poměru 0:6. První celek tabulky budil respekt, ale Komárov šel na hřiště pln odhodlání a od začátku hrál velice dobře takticky. „Myslím, že jsme vzhledem k soupeři stanovili dobrou taktiku a dařilo se nám ji vcelku plnit. A až na pár momentů, kdy nám soupeř hrozil ze stran, jsme zápas zvládli, což potvrzuje nula vzadu,“ usmíval se po utkání kapitán domácích Luděk Kaufman.

Velim je první a před utkáním měl domácí trenér Miroslav Nesnídal trochu delší rozbor její hry. „Pamatovali jsme si první zápas na podzim, ale věděli jsme, že to se opakovat nebude. Výsledek zápasu ve Velimi neukazoval rozdíl kvality soupeřů, ale bez výmluv, tam se nám sešlo dost věcí, které hrály v ten den v náš neprospěch. Jinak jsem v kabině žádný proslov neměl, jsme velmi zkušené mužstvo, které si uvědomuje svoje kvality. Takže pouze pár poznámek, na co si vzhledem k síle soupeře dát pozor,“ uvedl Kaufman.

Na hřišti byl on a jeho spoluhráči zpočátku lepším týmem, což vygradovalo velkými šancemi Adama Vokáče ml. a Tomáše Srpa. Navíc domácí hráli dobře v obraně. „Jsou kombinačně silní, mají ve svém středu kvalitní střelce z dálky i do vápna. Ale myslím, že až na jednu, možná dvě situace jsme je zvládli eliminovat,“ přidal pochvalu obranné hře svého týmu jeho kapitán. „Projevuje se to, že terény ještě nejdou ideální, proto nám občas vázla kombinace. Pokud má soupeř síly a stačí vykrývat prostory, máme problém to potrestat,“ uvedl trenér Velimi Radek Kulhánek. Velimi se tak stalo poprvé v sezoně, že nedokázala vstřelit branku.

O první gól se postaral agilní Srp, který překvapil svým atakem brankáře Drápelu, sebral mu míč, načež ho gólman podrazil. Penaltu proměnil Michal Pužík. Domácí mohli navýšit skóre, ale míč po rohu a hlavičce Mojdla zamířil do břevna, následné dorážky už hosté zblokovali. „První branku jsme dostali ze sporné penalty, a když jsme poté měli stoprocentní penaltu kopat my, rozhodčí ji nenařídil. Do pětadvacáté minuty jsme nehráli dobře, Komárov měl ještě dvě šance, první po rohu, kdy to hráč hlavičkoval do břevna, poté šel sám hráč na bránu, naštěstí to dal vedle. My měli velkou možnost Michálkem, který krásně vystřelil z voleje, bohužel střílel do míst, kde stál brankář. V této fázi se utkání lámalo,“ podotkl hostující Radek Kulhánek.

Domácí museli v průběhu první půle střídat, kdy šel dolů Adam Vokáč st. a místo něho vyběhl na plac Petr Štych. Tento záložník pak ve druhé rozhodl po rohu, kdy tečoval hlavičku Jakuba Vaníčka také hlavou do sítě a rozhodl. „Po prvním gólu jsem si říkal, že musíme udržet nulu, po druhém, že jsme vyhráli důležitý zápas a gól nedostaneme,“ přiznal se Luděk Kaufman.

Kapitán začínal na stoperu, kde byl v první půli jeho parťákem Jan Bežó, do druhé půle poslal kouč Nesnídal na hřiště Jakuba Vaníčka, který vystřídal Filipa Mizeru. „Myslím, že to bylo výborné střídání, které nám pomohlo. Po našem gólu začal soupeř nakopávat dlouhé balony a zejména po naší levé straně nám začal trochu dělat starosti. Kuba je skvělý hlavičkář a Honza se posunul na levou stranu, kde ihned tyhle snahy soupeře stopnul. Takže takticky skvělá reakce trenéra a díky tomu jsme soupeře druhý poločas prakticky k ničemu vážnému nepustili,“ pochvaloval si Kaufman.

Když po zápase rozebírala domácí kabina zápas, tak došla k závěru, že hosté měli dvě stoprocentní šance a domácí kromě gólů ještě další čtyři. „V prvním poločase měl soupeř jednu šanci, kterou Alty (Altman) výborně chytil nohama, což byl velmi důležitý zákrok. A naše šance? S takovým soupeřem litujete každé neproměněné šance, ale věřil jsem, že nějaká další přijde a gól dáme. Pravda, zejména šance Vokyho ml. po brance volaly, ale věřím, že je promění jindy. Jinak hrál výborně,“ věří komárovský kapitán.

„Ve druhé půli jsme se snažili o vyrovnání, domácí jsme zatlačili, bohužel jsme to byli my, kdo po rohu inkasoval. Poté to domácí ještě víc zavřeli a čekali na brejkové situace. My bohužel bez zraněného Jíchy byli bezzubí. Měli jsme tam jednu šanci, ale domácí brankář s pomocí obránce nebezpečnou situaci vyřešili,“ dodal velimský Radek Kulhánek.

Komárov zůstal i přes výhru nad dosud neporaženou Velimí čtvrtý a v sobotu ho čeká duel na půdě druhé Dobrovice. Ale to bylo hráčům v sobotu trochu putna. „Vítězství nás těší, o to víc, že jsme první, kdo Velim obral o všechny tři body a ještě s čistým kontem. A oslava v Komárově? Ta je vždy dobrá a často i dost dlouhá,“ smál se Luděk Kaufman.

Branky: 24. Pužík PK, 55. Štych.

Rozhodčí: Orálek, Stumpf, Čechmánek. ŽK: Šourek, Petrů (oba Velim). Diváků: 178.

FK Komárov: Altman, Hlavatý, Kaufman, Bežó, Mizera (46. Vaníček), Pužík, Vokáč II, Vokáč I (27. Štych), Mojdl, Srp (74. Peták), Vajs (88. Komínek). Trenér: Nesnídal.