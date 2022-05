Chlumci jde pořád o hodně a možná proto i zápas od začátku ovládal. Navíc domácí Libušín ve složité situaci, když na záchranu už nemá. „Jdeme do každého zápasu na sto procent, atmosféra v kabině byla super, chceme hrát fotbal a hlavně vyhrávat. Máme teď nového trenéra, takže i to je pro nás nový impuls,“ prozradil střelec chlumeckého hattricku Matěj Krejča.

Domácí Baník to měl ale těžké. Už v týdnu skončil na jeho lavičce trenér Marek Abrham, který už nebyl na posledním zápase ve Zdicích, a hlavně scházel nemocný brankář Poráčanin. A protože dvojka Koco je zraněn už od zimy a zraněn je také kapitán Veselý, který chytat umí, musel mezi tyče útočník Křenek. Také on sice nějaké zkušenosti z branky má, ale na Chlumec to o víkendu nestačilo.

Hosté brzy vedli, Krejča vstřelil tři góly. „Sám jsem je ale nevstřelil, vše bylo po chybách soupeřovi obrany a šikovnosti naší zálohy. Já už jsem poté jen dělal to, co se po mně chce a naštěstí to tam padlo. Takže díky patří spoluhráčům,“ zůstal skromný úspěšný střelec. Jeho tým sehrál pohodové utkání. „Byli jsme fotbalově určitě o úroveň výš než soupeř, ale děláme si to občas těžké, musíme na tom pracovat. Hrajeme spolu krátce, tak si to ještě vše musí sednout,“ našel nějaké mouchy Krejča.

Vzhledem k situaci k divizím sledují i týmy v I. A třídě vývoj v této soutěži. „Jak už jsem říkal, jdeme do každého zápasu na sto procent, chceme vyhrávat, občas se nedaří, ale to je fotbal. Snažíme se tabulku nesledovat a soustředit se na naše výkony, abychom vyhrávali a lidem i vedení se naše výkony líbili,“ dodal Matěj Krejča.

Branky: 52. Fujdiar – 13., 19. a 36. Krejča, 22. Řehák, 40. Ezeala, 72. Šedivý.

Rozhodčí: Hanák, Stumpf, Budař.

ŽK: Houha – Šedivý.

Diváci: 80.

SK Chlumec: Pokorný, Vostárek (74. Nejedlý), Reiter, Bábíček, Šedivý, Řehák, Ciprian (65. Soukup), Durdil, Krejča, Nedvěd, Ezeala (46. Šifra).