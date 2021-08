Chlumec – Podlesí 3:1 (2:1)

Podlesí je těžký soupeř pro každý celek, navíc rozměry hřiště jsou obdobné, takže mu to v Chlumci mohlo vyhovovat. „Podlesí bylo velice nepříjemné, byli hodně šikovní na balónu a hráli pěkný fotbal. Takticky jsme se na ně připravili a vše vyšlo podle plánu,“ usmíval se po zápase domácí Matěj Krejča.

Právě on navýšil ve 33. minutě už na 2:0 pro Chlumec. Předtím se ještě trefil Lukáš Šedivý. „U prvního gólu jsme měli štěstí, že obránce netrefil balón, trošku se štěstím to ke mně propadlo, pak už jsem jen nahrál Lukáši Šedivému a ten s přehledem uklízel do brány. A při druhém gólu jsem měl štěstí z přímého kopu za vápnem, protože brankář Podlesí stál hodně u pravé tyče, tak jsem to dal jen přes zeď a padlo to tam,“ popsal gólové radosti Krejča.

Podlesí ale za chvilku snížilo zásluhou Nezníka. To ho samozřejmě nakoplo a bylo až do konce hodně kousavé. „Je to tak, kousali, byli nepříjemní, mají hodně zkušených hráčů a bylo to znát,“ řekl chlumecký hráč.

Devět minut před koncem dokázal rozhodnou o výsledku a hned poté šel střídat. „Dostal jsem krásnou nahrávku podél lajny a dal jsem to k přední tyči, to už jen potvrdilo náš skvělý týmový výkon. Při střídání jsem si to užíval moc, fanoušci byli úžasní. Tímto bych jim i celému týmu chtěl poděkovat,“ jásal Matěj Krejča.

Branky: 28. Šedivý, 33. a 81. Krejča - 35. Nezník.

Rozhodčí: Nejedlo, Cichra, Doubrava. ŽK: Řehák, Babíček, Veselý, Ciprian, Reiter – Vohradský, Drašnar. Diváci: 100.

SK Chlumec: Peták, Bábíček, Krejča (81. Šifra), Reiter, Řehák, Vostárek, Ciprian (88. Slabihoudek), Zieris, Šedivý (86. Yash), Nejedlý (56. Veselý), Durdil (72. Šonka).