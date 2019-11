Zápasy Komárova s Kosoří začínají být stále vyhrocenější. Vzpomínky na loňskou remízu na stejném hřišti ještě komárovské fanoušky provázely a to, co si dovolil mecenáš Kosoře na jaře v Komárově, měli ve žhavé paměti. A Bronislav Šerák opět nezklamal, když už před samotným začátkem zápasu znectil trio rozhodčích, které požadovalo, aby domácí nastoupili řádně ustrojeni.

V průběhu utkání občas zahulákal na sudí, své hráče, diváky i lavičku hostů, na což mu odpovídali komárovští fandové, až to bylo někdy nechutné. A ještě než půjdeme k popisu utkání, zmiňme poločasový vstup, kdy prezident Kosoře hlasitě upozorňoval rozhodčí, že utkání je moc ostré a že pokud s tím něco neudělají, ponesou následky. Inu, mecenáš…

Komárov vstoupil do zápasu výtečně, když na konci první dvacetiminutovky vedl o dva góly zásluhou Nového, který byl na konci přímočarých akcí. Když na začátku druhé půle donutila brejková situace vstřelit si Vladyku vlastní gól, zdálo se být rozhodnuto. Jenže domácí to nevzdali a začali se lépe pohybovat, zvláště Michal Folejtar byl všude.

Hosté jakoby uspokojení vypadli z rytmu a domácí trestali. „Je to tak, mysleli jsme si, že už to dohrajeme. Navíc jsme nepřidali po snížení na 1:3 čtvrtý gól, na což jsme šance měli. Ještě k tomu jsme se báli hrát do těla, aby na nás nemířilo na malém hřišti víc trestných kopů,“ řekl obránce hostů Jan Bežó.

Domácím pak pomohla penalta, přičemž se hosté hodně divili, a dvě minuty před koncem zamířil přesnou ranou z voleje kanonýr Slunéčko. Ten také proměnil při rozstřelu závěrečnou penaltu a zajistil pro svůj tým dva důležité záchranářské body.

Komárov je čtvrtý a v posledním kole hostí v sobotu doma od 10:30 hodin pátou Hřebeč, což slibuje pěkný a útočný fotbal.

Kosoř – Komárov 3:3 (0:2), na penalty 5:4

Branky: 61. Višvader, 79. Tkačenko PK, 88. Slunéčko - 13. a 20. Nový, 48. Vladyka vlastní. Rozhodčí: Boček, Drábek, Orálek. ŽK: Večeřa, Hrubý – Nový, Pužík. Diváků: 100.

FK Komárov: Grunt D., Bežó, Pužík, Šubert, Mojdl, Nový, Komínek (66. D. Nesnídal), Kolář, Srp, Kaufman, Vaníček. Trenér: M. Nesnídal.