"Hřebeč jsme si rozebrali jen krátce. Chybělo nám několik hráčů. Řekli jsme si jen, co je špatně v celkovém přístupu k utkání. Hráči vědí, že tudy cesta nevede,“ řekl novic na berounské lavičce Michal Červenka.

Toho čekal těžký soupeř, Velim byla loni byla hodně silná. „Myslím si, že Velim bude silná i letos. Snažil jsem se klukům vysvětlit, že pořád je to jen o nás, jak k tomu každý z nich přistoupí. Aby byli sebevědomí a stále aktivní. Věděli jsme, v čem jsou přednosti Velimi a myslím, že se nám celkem dařilo tu jejich sílu a zkušenost tříštit,“ zamyslel se berounský kouč.

Se začátkem mohl být hodně spokojen, když po půlhodině vedli domácí domácí o dva góly. O oba se postaral Marek Horel. „První byl z penalty po faulu na Jirku Počtu. Při druhém po výkopu Šebka přehodil brankáře krásným lobem. Marek podává na svůj věk skvělé výkony. Jsem rád i za kluky, že mu drží zdraví a může jim svým přístupem v kabině a na hřišti pomoct. Nezbývá než smeknout,“ pochválil kanonýra kouč ČLU.

„Stejně jako v prvním utkání i teď jsme neodehráli dobře první poločas. Naší špatnou rozehrávkou jsme nabídli soupeři jednoduchý brejk, který hasil ve vápně Náděje a domácí šli z penalty do vedení. Nadále jsme nehráli dobře a soupeř nás přehrával jednoduchými míči za obranu, s tím jsme si nedokázali poradit. Nám se nedařila kombinace. Bohužel zatím nedokážeme zopakovat výkony z přípravy. Druhý gól jsme dostali tak, že brankář nakopl míč, naši dva hráči se nedokázali dohodnout a domácí hráč šel sám na bránu. My měli dvě gólové šance z úrovně malého vápna, ani jednu jsme ale neproměnili,“ posteskl si trenér Velimi Radim Truksa.

Brzy po obrátce zvýšil Jakub Krpálek na 3:0. „Ve výhru už jsem pak věřil, protože jsme hráli v ten moment velmi dobře. V šedesáté minutě to mělo být spíš 6:1,“ řekl Červenka, který přidal své pokyny hráčům po třetím kole: „Upozorňoval jsem je, že nesmí polevit, být stále aktivní. Že když soupeř dostane čas a prostor, je nebezpečný.“

Velim přesto dokázala snížit na 3:2. „Posledních zhruba patnáct minut bylo z naší strany velmi špatných. Museli jsme vinou zranění Kuby Krůty sáhnout do stoperské dvojice, která pracovala do té doby výborně. A vlastní bojácností a lajdáctvím jsme se dostali pod zbytečný tlak a soupeř nás dvakrát ze skrumáže potrestal. Na druhou stranu mi to ukázalo, že příště ta moje reakce bude jiná,“ zlobil se berounský trenér.

„Do druhého poločasu jsme prostřídali, chtěli na soupeře vlétnout a zápas zdramatizovat. Opak byl ale pravdou. Po dalším brejku jsme prohrávali o tři góly. Cením si aspoň toho, že i za tohoto nepříznivého stavu jsme nesložili zbraně. Byli jsme aktivní a ke konci zápasu se nám podařilo skórovat. Nejprve se prosadil Jícha a zanedlouho Michálek. Věřil jsem, že v posledních asi deseti minutách dokážeme s výsledkem ještě něco udělat. Měli jsme šanci, kdy Michálek dobře střílel z trestného kopu přes zeď, bohužel hráč na brankové čáře jeho pokus vyhlavičkoval,“ řekl jeho protějšek Truksa.

„Soupeř tam měl pak ještě asi dvě standardní situace. Ale jak jsem řekl, v tu chvíli jsme už měli mít dávno pět až šest vstřelených branek. Takže ten konec je taková malá kaňka a varovný prst, ale v celkovém kontextu zápasu jsme vyhráli naprosto zaslouženě,“ mínil Michal Červenka, který tak dostal tříbodový dárek k nedělním narozeninám: „Chvilku jsme poseděli, ale nic velkého.“

ČLU Beroun – Velim 3:2 (2:0)

Branky: 13. (PK) a 31. Horel, 47. Krpálek – 76. Jícha, 82. Michálek.

Rozhodčí: Vlk, Roth, Louda.

ŽK: Poslední, Šebek – Náděje, Dudek, Petrů.

Diváci: 60.

Český lev-Union Beroun: Šebek, Krůta (68. Bednárik), Tarhaj, Pošmurný, Počta, Pipiška, Lacina, Krpálek, Lhotka, Horel (90. Holeček), Poslední (63. Frydrych). Trenér: Michal Červenka.