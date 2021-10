Zápas s béčkem Povltavské fotbalové akademie vyhráli 4:3 po dramatickém průběhu, po němž na dotazy Deníku odpovídal trenér Komárova Miroslav Nesnídal.

Při pohledu na sestavu béčka PFA budila respekt. Podle vás nastoupili v dosud nejsilnější sestavě. Na co jste hráče upozorňoval?

Je to pravda, proti nám dali dohromady skutečně silnou sestavu s pěti hráči, kteří hráli ligu. Vzhledem k postavení v tabulce potřebovali vyhrát. Chtěli jsme hrát organizovaně, důrazně, nenechat jim prostor pro kombinaci a myslím, že po většinu utkání se nám to vcelku dařilo. V závěru nás trochu začali přehrávat, ale tři body jsou naše.

Po dvaceti minutách jste vedli 2:0, co vám probíhalo v hlavě?

Byl to snový začátek i když musím uznat, že jsme měli při jejich obrovské šanci i štěstí. Ale takový je fotbal. My vlastně hned z protiútoku dali branku na 2:0, ale do konce utkání zbývalo hodně času.

Vaši hráči hráli zodpovědně, souhlasíte?

Chceme se tak prezentovat. Myslím, že svým pojetím jsme v současné době nepříjemní pro každého soupeře. Pokud od takového způsobu hry neustoupíme, jsem přesvědčen, že současné pozice uhájíme i pro zbytek sezony.

Domácí v první půli snížili na 1:2 nevídanou střelou Zdeňka Zlámala, co řeknete k výkonu tohoto bývalého gólmana?

No, taková branka se hned tak nevidí. Na to, že je to bývalý gólman, byl jedním z nejlepších hráčů domácích.

Komárov ale přidal dva góly na přelomu poločasů. Euforie se ale musela stále krotit…

Pořád zbývalo hodně času do konce utkání a na takovém hřišti se to může rychle otočit. Nechtěli jsme se pouštět do hry nahoru dolů. Bylo potřeba udržet koncentraci až do konce.

Nakonec to bylo drama, ale udrželi jste výhru, na druhé straně jste mohli ještě přidat, co k tomu scházelo?

Trochu více klidu a rozvahy, ale to už bychom asi chtěli moc (úsměv).

Po šesté výhře v řadě byl v kabině rozšířený pokřik. Věříte, že se tím zlepší i účast na trénincích?

Pořád je co zlepšovat (smích).