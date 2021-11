Utkání se Lhotou jste hlavně nesměli podcenit, je to tak?

To jsou takové "povinné výhry" a někdy to dopadne opačně než by si člověk přál. Naštěstí jsme nic takového nepřipustili.

Soupeř toho moc neměl, obrana si vcelku lehce poradila až na jeden gól…

Ale musím uznat, že byl hezký… Zaspali jsme na odraženém balónu a inkasovali po standardní situaci.

V zápase se střelecky předvedl Karel Vajs, který vstřelil čtyři góly. Za co ho pochválíte?

Předně musím říct, že mu to všichni přejeme, protože je to poctivý hráč a zaslouží si to. Ve všech situacích se zachoval jako zkušený střelec a je jen škoda, že mu tam nepadla ještě jedna hlava.

Je dobře, že se v utkání trefili i někteří mladší hráči?

Samozřejmě, utkání bylo vcelku brzo rozhodnuté a hráči, kteří střídali bez problémů, zapadli do rozjetého vlaku a hra tím nijak neutrpěla.

Nakonec to skončilo 8:1, jste spokojen?

Kdo by nebyl. Vyhrát takovým rozdílem je v každé soutěži obdivuhodné. Ale musím uznat, že soupeř někdy působil dost naivně.

Komárov skončil čtvrtý. Po špatném vstupu do podzimu se to asi moc nečekalo?

Před sezonou jsem prohlásil, že bych chtěl být do sedmého místa. Zpočátku se to zdálo jako utopie, ale postupem, jak jsme se zvedali, jsem tajně doufal ve čtvrtý flek a to se nakonec podařilo. Je to úspěch, ale je před námi celé jaro.