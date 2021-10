Kosoř si vede letos velmi dobře, na co jste hráče nejvíce upozorňoval?

Věděli jsme, že nás čeká náročný duel, což se potvrdilo. Chtěli jsme hrát důrazně, nenechat hráčům Kosoře prostor, ale ne vždy se to dařilo. Bylo to náročné, ale body zůstaly doma, což je nejdůležitější.

Jak jste viděl úvodní gól Jakuba Vaníčka?

Byla to připravená standardka, ale paradoxně Váňa zakončovat neměl…(úsměv).

Hosté do půle srovnali z penalty, vypadalo to, že už váš tým čeká na přestávku, především Černý a Folejtar měli hodně prostoru…

Je to pravda, a bylo to první, co jsem hráčům o přestávce vytýkal. V posledních týdnech pro nás byl program hodně náročný a po obdržené brance se to začalo projevovat i psychicky.

Na začátku druhé půle to vypadalo, že týmy dostaly obdobné pokyny, bylo to hodně opatrné.

Potřebovali jsme zvýšit důraz a čekat na příležitost. Nakonec se to vyplatilo. Bylo jasné, že hru nemůžeme proti tak zkušenému soupeři příliš otevřít.

Rozhodující gól vstřelil Jakub Lukavský, jste za jeho návrat na hřiště po zranění rád?

Kuba je velice kvalitní hráč, což potvrdil nejenom vstřelenou brankou. Doufám, že bude zdráv a tahle branka není poslední, kterou za Komárov vstřelil.

V závěru vytáhl skvělý zákrok gólman David Hejcman, oddechl jste si?

Hejci nás v závěru podržel, o tom není sporu. Nejenom při trestném kopu v poslední minutě, ale i chvilku předtím, kdy zmařil samostatný nájezd.

Komárov – Kosoř 2:1 (1:1)

Branky: 14. Vaníček, 60. Lukavský - 30. Bícha PK. Rozhodčí: Mrázek, Garaja, Kaucký. ŽK: Vaníček, Komínek, Pužík, Mojdl, Kaufman – Petržílka. Diváků: 210.

FK Komárov: Hejcman, Hlavatý (88. Mizera), Kaufman, Vaníček, Šubert (80. Peták), Pužík, Komínek, Vokáč (77. Povolný), Mojdl, Štych, Srp (46. Lukavský). Trenér: Nesnídal.