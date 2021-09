Český Brod B – Komárov 0:1 (0:0)

Branka: 67. Pužík.

Rozhodčí: Prosr, Drábek, Špaček.

ŽK: Saska – Komínek.

Diváků: 30.

FK Komárov: Altman, Bežó, Kaufman, Vaníček, Štych, Peták, Pužík, Komínek (54. Srp), Mojdl, Vokáč, Vajs. Trenér: Nesnídal.

Utkání bylo soubojem zkušenosti a také sebezapření vzhledem k rozsáhlé marodce proti dravému mládí snažícího se o fotbalovost. „Do Českého Brodu jsme odjížděli se ziskem nula bodů, ale s vědomím, že máme za sebou dva velice kvalitní soupeře a proto nebyl důvod k panice, jak by se mohlo zdát,“ podotkl trenér hostů Miroslav Nesnídal.

„Postupně se nám vyprazdňuje marodka, vrátil se Půža (Pužík), Petr Štych bude posilou, Kosa (Srp) se vrátil z dovolené, Bežík (Bežó) poprvé nastoupil od začátku a další se, pevně věřím, brzy zapojí do přípravy,“ dívá se optimisticky do budoucnosti po zápase šťastnější z koučů. „Byl to vyrovnaný zápas bez nějakého množství šancí na obou stranách. My víc drželi balón,“ uvedl trenér Jindřich Stejskal, který se srdečně pozdravil s kapitánem hostů Luďkem Kaufmanem, s nímž oblékal dres Hořovicka.

Cíl Komárova byl jasný, přivézt bod, nejlépe tři, a dohrát utkání bez dalšího zranění. „Chtěli jsme uhrát minimálně bod a podařilo se získat všechny tři. Zápas to byl bojovný, domácí hráli důrazně, měli mladý běhavý tým a vítězství se nerodilo hladce. Myslím, že vyložených šancí jsme měli přeci jenom víc než domácí. Zvláště po vstřelené brance jsme kontrolovali hru a mohli přidat další branky,“ uvedl Nesnídal.

Ten litoval zvláště promarněné příležitosti po kombinační akci, kdy stačilo protlačit míč do sítě, ale Mojdl už na míč nedosáhl. Zaujal také dalekonosný pokus Komínka, který domácí gólman Bína s vypětím všech sil vyrazil. Některé slibné příležitosti skončily na nepřesnosti přihrávek. „V první půli měl dvě šance Hoznauer, jednou mu odskočil balon, podruhé nedosáhl na přihrávku od Novotného. Druhý poločas měl podobný průběh. Bylo hodně soubojů, nepřesností. Bohužel hosté v 67. minutě využili naší chyby a jejich hráč to krásně trefil z vápna. Vyrovnat mohl Šťastný, bohužel při střele ho chytla křeč a on branku netrefil,“ litoval domácí kouč Stejskal.

Utkání rozhodl úspěšný presink v podání hostů a následná zakroucená střela Michala Pužíka k tyči. Zatímco hostující gólman Lukáš Altman mohl slavit nulu na svém kontě, Daniel Bína při brejcích soupeře mohl být rád za nepřesné zakončení hostů. Dvakrát mohl ze strany skórovat Adam Peták, ale zakončení nebylo rasantní, v šanci se ocitli také Adam Vokáč a v největší Jan Mojdl, kdy střela mířila křížem těsně mimo tyče.

„Vítězství jsme potřebovali, zvláště si cením zaujetí pro hru a odhodlání, s jakým jsme body chtěli urvat a výsledek se dostavil. Doufám, že budeme v tomto stylu pokračovat,“ věří Miroslav Nesnídal.