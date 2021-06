Co jste říkal na definitivní konec sezony?

Konec sezony se dal očekávat. Termín rozvolňování se neustále posouval, až nezbyl žádný prostor pro přípravu.

Přihlásí se váš tým do stejné soutěže?

Do stejné soutěže se přihlásíme, alespoň nemám žádné zprávy, že by to mělo být jinak.

Už jste jednali nebo znáte program přípravného období?

Zatím neznáme termíny, uvidíme po 17. květnu.

Přivítali byste třeba nějaký turnaj nebo více přátelských zápasů ještě před létem?

Turnaj bychom přivítali klidně do léta, ale závisí to na dalších vlnách rozvolnění. Osobně se mi zdá, že je v tom trochu chaos.