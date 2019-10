Branky: 29. a 65. Mojdl, 60. Vaníček, 70. Pužík PK - 48. Elsnic, 76. L. Mrázek. Rozhodčí: Pejša. ŽK: 1:3. Diváci: 170.

FK Komárov: Hejcman, Grunt, Vaníček, Kaufman, Bežó, Burian, Pužík, Komínek, Mojdl, Baštař (46. Nesnídal D.), Srp (72. Hlavatý). Trenér: Nesnídal M.

Hrát s týmy ze spodku tabulky není jednoduché. Komárovu to potvrdil po Lysé i duel se zlepšujícím se Novým Strašecím dychtícím po zisku nějakého bodu. „Soutěž je poměrně vyrovnaná a mužstva, která mají málo bodů, o to víc bojují a nedají kůži zadarmo. Nám se naštěstí podařilo v obou případech vyhrát, i když to nebylo úplně jednoduché,“ řekl komárovský trenér Miroslav Nesnídal. Jeho tým šel proti soupeři z Rakovnicka po parádní akci, na jejímž konci byl Jan Mojdl. „Branka padla v devětadvacáté minutě po odvráceném rohu, kdy si napravo Kosa (Srp) narazil míč s Burym (Burián) a přesně nacentroval na Mojdyho, který hlavou uklidil do brány. Měli jsme i ale další šance, dvakrát Váňa (Vaníček) hlavou, ale v první půli se ještě neprosadil,“ popsal dění kouč domácích.

Hosté nastoupili do druhé půle nabuzení, domácí jakoby spali a přišel vyrovnávací gól z hlavičky Elsnice. Na vyrovnání však Komárov odpověděl rychle a po čtvrté brance to vypadalo na exhibici. Jenže další góly domácí nepřidali a hosté snížili. „Do druhé půle jsme vstoupili nešťastně, kdy jsme po zbytečném nákopu přišli o míč, soupeř odcentroval a my jen přihlíželi. Naštěstí se brzy prosadil Váňa (Vaníček) hlavou, potom krásně centroval Bury (Burian) na Mojdyho (Mojdl) a bylo to 3:1. Pak byl při rohu faulován Váňa a Půža (Pužík) z penalty zvýšil na 4:1. Bohužel jsme soupeře znovu naší školáckou chybou dostali do hry a dovolili mu snížit na 4:2,“ zlobil se přes výhru Nesnídal. Po snížení soupeř totiž ožil a domácí se museli soustředit až do konce. „Po druhé inkasované brance jsme se nemohli dostat do hry, kazili jsme a soupeř vycítil šanci. Když kopali v 83. minutě trestný kop, který Hejci (Hejcman) bravurně vyrazil, hodně se nám ulevilo,“ dodal trenér Komárova.

„V naší hře se bohužel našly i taktické chyby. Máme mladý tým a musíme na jejich odstraňování stále pracovat. Soupeř má kvalitní tým, i přesto jsme s ním hráli vyrovnaný zápas. Góly jsme dostávali hlavně po standardních situacích, Komárov má dost vysokých hráčů. Důležité pro mě ale je, že všichni hráči, od prvního do posledního co byli na hřišti, zaslouží pochvalu. Včetně nového hráče Nováčka. Věřím, že když budeme podávat takové výkony v dalších zápasech, že začneme dělat body a budeme soupeřům rovnocenným protivníkem,“ míní asistent trenéra Nového Strašecí Jan Mrázek.

Komárov poskočil na druhou příčku krajského přeboru, teď na něho čeká venkovní dvojzápas, v Poříčí a Hvozdnici. „Stoprocentně spokojen budu, když oba zápasy vyhrajeme,“ zasmál se Miroslav Nesnídal, který ale zůstává na zemi: „Ale vážně, pokud získáme alespoň dva body, bude to dobré. Vždycky záleží na tom, jak se utkání vyvíjí a s čím potom můžeme být spokojeni. Někdy je bod málo a jindy je to zisk.“