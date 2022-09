Králodvorská rezerva coby nováček I.A třídy čekala na bod ve skupině A do osmého kola. „Čekali jsme, že zápasy ve vyšší soutěži budou o dost těžší, ale nečekali jsme, že se budeme až takhle trápit. Rozdíl je velký, se vší úctou k I.B třídě, ale tady člověk nenarazí na slabého soupeře. Nemáme čas na rozehrávku, hráči nás rychleji dostupují, týmy o dost více kombinují, my se nedokázali ještě pořádně rozkoukat. Podle mě máme zbytečně až moc respektu, z čehož plyne to, že se bojíme hrát,“ zamyslel se útočník béčka Jiří Bican.

Zápas s Dnamem začali Cábelíci skvěle, hlavně stříleli branky. „Hosté byli lepším týmem, ale vybojovali jsme roh, ten jsem posadil na hlavu Jirkovi Rešlovi, který nás poslal do vedení. Druhý gól padl po centru do vápna, kde se nedomluvila hostující obrana, míč propadl a Adam Beneš dorážel do prázdné. Poté jsme udělali hrubku v obraně my, ale rychle jsme odpověděli, když jsem byl faulovaný ve vápně a byla z toho penalta, ke které jsem se sám postavil,“ popsal Bican gólové hody v první půli.

Navíc v 55. minutě přidal čtvrtou branku domácích Adam Kočí. Domácí béčko tak odskočilo na rozdíl tří branek. K vítězství to ale nestačilo. Po rychlém snížení Pokorného a druhé trefě Kulhánka zápas pět minut před koncem zremizoval Valda. Navíc hostující Holý neproměnil penaltu. „O tom se těžce hovoří, sám tomu nerozumím a není pro to vysvětlení, ještě k tomu, když hráli hosté v deseti. Tohle se nesmí stát. Podobně jsme ztratili zápas proti Kladnu, kde jsme to měli taky slibně rozjeté. Musíme se z toho konečně ponaučit a zvládat tyhle situace lépe,“ hořekoval nad ztracenou výhrou Jiří Bican.

„V utkání jsme byli lepší. Domácí se třikrát dostali za půlku a ze tří šancí dali tři góly. Kluci o půli říkali, že na soupeře máme a prohrát bychom tu neměli. Po čtvrtém gólu a vyloučení už jsem tomu tedy moc nevěřil,“ přiznal trenér Nelahozevsi Daniel Kaplan, podle kterého se vyloučením hra oboustranně otevřela a hostům to i v deseti začalo padat: „Šancí jsme měli určitě víc a klidně jsme mohli i vyhrát, další dvě jsme si vytvořili ještě v devadesáté minutě.“

Králův Dvůr B získal první bod v soutěži a očekává další. „Já doufám, že přibudou, nejlépe hned ve středu v dalším domácím zápase, i když nás opět nebude čekat nic lehkého,“ věří Jiří Bican. O svátečním dnu přivítá rezerva Cábelíků od 16:30 tým Velké Dobré.

Králův Dvůr B – Nelahozeves 4:4 (3:1)

Branky: 7. Jiří Rešl, 19. Beneš, 32. Bican PK, 55. Kočí - 30. a 77. Kulhánek, 57. Pokorný, 85. Valda.

Rozhodčí: Kabourek, Hamouz, Doubrava.

ŽK: Svoboda – Holý, Emmer.

ČK: 56. Emmer.

Diváci: 75.

FK Králův Dvůr B: Abrahám, Svoboda, Rešl Jiří, Rešl Jan (85. Matoušek), Fic, Krivačka, Kočí (85. Kříž), Bican, Šindelář (13. Sabou), Beneš (46. Janků), Matějka.