Deník položil zástupcům klubů několik otázek.

Co říkáte na to, že krajské soutěže se mají znovu rozjet už o víkendu 27. a 28. února?

Miroslav Nesnídal (trenér FK Komárov – krajský přebor): Vynucená přestávka už je příliš dlouhá a proto dřívější začátek kvituji. Možná, že budeme muset začít ještě dříve, protože máme dvě dohrávky navíc a k tomu pohár. Termínů už moc volných nebude. Alespoň zkrátíme přípravu, stejně se koncem ledna začínají hrát přípravné zápasy.

Radek Vostárek (trenér SK Chlumec – I.A třída): Za mně je to dobrá zpráva. Uvidíme, v jakém stavu budou terény a jaké bude počasí. Každopádně si budeme muset domluvit pronájem UMT. Nám asi začne soutěž již 13. února, kdy bychom měli dohrávat šesté kolo s Klecany doma a 20. února máme sehrát třetí kolo AGRO CS poháru SKFS doma s Komárovem.

Tomáš Carván (záložník Unionu Cerhovice – I.B třída): Popravdě tomu ani moc nevěřím, že to tak bude. Myslím, že hromada hřišť nebude hratelných a v aktuální situaci si myslím, že vše může být za čtrnáct dní jinak.

Roman Fulín (kapitán Unionu Cerhovice – I.B třída): Že se začne brzy nám asi nevadí, ale jaké budou terény je asi otázka, zničí se hřiště, každý tým nemá umělku. Myslím, že moc způsobilých terénů nebude.

Ondřej Mráz (kapitán AFK Loděnice – I.B třída): Vzhledem k momentální situaci jsem zatím nesledoval ani nezaregistroval, že mají soutěže začít už koncem února. Je to pro mě nová informace.

Je lépe, že se začne o měsíc později než ČFL a divize a využijí se vložené středy v květnu a červnu?

Nesnídal: Vložená kola v týdnu týmům příliš vyhovovat nebudou a ani my nejsme výjimkou. Nakumuluje se hodně zápasů a to může být problém vzhledem ke zraněním, pracovním povinnostem a podobně. Ale asi se nedá nic dělat a musíme to přijmout.

Vostárek: Myslím si, že je lepší začít až 27. února, a to z důvodu nákladů s pronájmem UMT. A také tím pádem ztrátou výhody domácího prostředí. Vložené středy v květnu a v červnu by neměl být tak velký problém z důvodu, že bude dlouho vidět a snad by měli být i lepší terény a počasí. Jediný problém ve vložených středách vidím v tom, že nebude moc prostoru na tréninky.

Carván: Středy? To také nebude úplná legrace, obzvláště zápasy venku, málokdo má pracovní dobu do dvou hodin.

Fulín: Tak nějak ta středa asi nevadí, je to lepší než trénovat.

Mráz: Pro mě nebo možná i více hráčů to nebude moc dobře, protože většina kluků má určitou pracovní dobu. Je to většinou složité dát dohromady hráče na vložený zápas v týdnu, a to někteří jezdí i půl hodiny před výkopem. Za mě jsou středy špatné.

Už máte nějaký plán přípravy?

Nesnídal: Trénovat vzhledem k posunu mistráků začneme 4. ledna a máme sjednaná tři přípravná utkání (Petřín, Podlesí, Slaný). Víc toho nestihneme. Naplánované je také soustředění v polovině února a čeká nás pohár, o jehož termínu se bude ještě jednat.

Vostárek: Plán přípravy již máme skoro hotový. Trénovat chceme začít 9. ledna. První přátelský zápas je naplánovaný na 16. ledna proti MFK Dobříš. Dále máme zápasy s FC Jílové, Slávií Jesenice, další přípravné zápasy jsou v jednání.

Carván: Plánování přípravy zatím také ještě nemáme, stále je zakázané shromažďování, takže se to řeší všecko individuálně.

Fulín: Nevím, asi ještě žádný plán nemáme. Asi se ještě čeká, co a jak bude ohledně situace, jaká tady je teď.

Mráz: Plán přípravy zatím stanoven nebyl, každý momentálně v rámci možnosti se snaží hýbat, posilovat, běhat a podobně.

Těšíte se na restart fotbalových soutěží?

Nesnídal: Já osobně už se nemohu dočkat a jen doufám, že se soutěže tentokrát dohrají ve stanoveném termínu. Covidu už bylo dost…

Vostárek: Samozřejmě se těšíme, kdo by se netěšil po takhle dlouhé době. Doufám, že kvalitně potrénujeme a připravíme se na těžkou jarní sezonu.

Carván: Na rozjezd soutěží se samozřejmě moc těším, ale zatím tomu moc nevěřím.

Mráz: Na restart soutěže se těším, ale otázka je, jak dlouho po znovuobnovení soutěží to vydrží, protože za mě bude příští rok stejně zvláštní jako ten letošní.