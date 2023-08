Přes tři stovky fanoušků si v neděli odpoledne našlo čas zajít na stadion Petrovic, kde se slavilo 80 let fotbalu. Oslavy jim pokazili trochu borci z Tlustice, která si odvezla bodík za remízu 1:1. Vystřelil ji v závěru Ladislav Jirouch.

Tlustické oslavy sto let se vyvedly. | Foto: SK Tlustice+Amfora+návštěvníci

Začátek musel všechny přítomné vtáhnout do zápasu, protože už v 6. minutě šli domácí do deseti, když nestárnoucí Roman Fulín mohl postupovat sám na brankáře, byl ale podražen. „Fulda mohl jít do brejku, ale přišla červená. Paradoxně to pro nás byla nevýhoda, protože my dobře bráníme, chceme hrát na protiútoky. Lepší by bylo dát gól, takhle se oni zatáhli a to nám nevyhovovalo,“ hodnotil trenér Tlustice Martin Žalud.

Aby toho nebylo málo, v 10. minutě se i přes početní nevýhodu dokázal prosadit domácí Čanda. „Byla to individuální akce, prošel sám téměř přes celé hřiště a hezky zakončil,“ dodal Žalud.

Chlumecký střelec Václav Bláha režíroval debakl Sedlčan čistým hattrickem

I přes šance se dlouho nepodařilo vyrovnat. Deset minut před koncem se hosté přece jen dočkali, zpoza vápna vypálil Jirouch a míč zapadl pod břevno.

I. B třída: Herejt hattrickem sestřelil Černolice, cábelíci nadělili bůra Zdicím

„Šance na vyrovnání jsme měli už v prvním poločase. Samozřejmě s postupem času jsme byli nervóznější, oni bojovali, jezdili po zadku. Byly tam oslavy 80 let fotbalu, přišlo hodně lidí a hráče hecovali. My jsme nakonec rádi za vyrovnání, i když před koncem jsme měli dvě šance na otočení výsledku, bohužel jsme je neproměnili. Petrovice si za tu bojovnost bod zaslouží,“ uznal Žalud.

SK Petrovice - SK Tlustice 1:1 (1:0). Branky: 10. Čanda - 81. Jirouch. Rozhodčí: Mrkvička. Diváků: 312.

Vojtěch Fairaisl