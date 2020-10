Ten pomalu nabíral loňskou formu, a tak nucené přerušení organizovaného sportu moc nevítá. „Vnímám to jako většina lidí, kteří se aktivně věnují sportu, velice negativně. Tím ale nepopírám, že nejdůležitější je zdraví a v těchto složitých dobách musí volnočasové aktivity stranou. Na druhou stranu by mě opravdu zajímalo, kolik lidí se při sportování venku nakazilo. To se asi nikdy nedovíme. Pokud tento zákaz bude mít pozitivní dopad na zmírnění nákazy, mělo to smysl,“ uvažuje trenér Komárova Miroslav Nesnídal.

Jeho tým se potýkal s koronavirem v několika případech. Komárov ale vždy přes oslabení nastoupil, výjimkou byl odložený duel s Tochovicemi, které měly karanténu. Je to určitě těžké, když vypadne ze sestavy nějaký hráč. „Každý hráč má svůj podíl na tvoření taktiky někdo větší, někdo menší, ale vždy se musí vymyslet způsob, jak jej nahradit. Někdy je to složitější, jindy to na výsledek nemá negativní vliv. Na druhou stranu je to příležitost pro ostatní se ukázat. Já nemám ve zvyku po prohraném zápase vypočítávat, kolik chybělo hráčů a kdo hrál s hendikepem. Prostě k tomu dochází a každý se s tím musí nějak vyrovnat,“ uvedl kouč.

Komárov má v krajském přeboru devět bodů ze šesti zápasů. „Mohli jsme mít osmnáct,“ pousmál se Nesnídal a dodal: „Ale vážně, úvod soutěže nám příliš nevyšel a naplno jsme bodovali až ve třetím kole ve Vlašimi. Místo toho, aby nás to nakoplo, přišla opět domácí prohra s Brodem. Právě po zápase s béčkem Českého Brodu nepanovalo v Komárově nějaké nadšení. „Ke vší úctě k soupeři jsme tento zápas měli zvládnout za tři body. Sešlo se toho trochu víc a byl to prostě zápas blbec. Po této prohře bylo trochu dusno, ale naštěstí jsem z hráčů v týdnu cítil, že tento výbuch chtějí napravit, což se podařilo hned následující zápas ve Lhotě.“

Právě ve Lhotě a pak v Lysé nad Labem nasázel Komárov svým soupeřům po pěti gólech, které tým nakoply. „Je to pravda. O to víc mrzí nucená pauza. Před ní už jsme totiž měli dva odložené zápasy, kdy zasáhla vyšší moc. S Kosoří to bylo počasí a s Tochovicemi karanténa v řadách soupeře,“ řekl komárovský trenér, který listoval přestávky: „Škoda to určitě je. Chtěli jsme úspěšné období natáhnout a posunout se v tabulce výš, ale bohužel. Navíc, jak jsem už říkal, čekají nás dvě dohrávky přesunuté na 28. října a 17. listopadu a vůbec není jisté, jestli se už bude moct hrát.“

Komárov sledoval nařízení, takže hřiště je rozděleno na různé části, hráči se nesprchují ani nesetkávají v kabině. „Trénujeme s omezeními, abychom dodržovali nařízení. Plnohodnotný trénink to není, spíš jde o to se nějak udržovat,“ míní Nesnídal, který se společně s vedením pídil o tom, kdy by se mohlo začít opět hrát: „Zatím to ale vůbec netuším. Osobně si myslím, že na podzim už to asi nebude. Zřejmě se dohraje patnáct kol a soutěž se uzavře. Jestli se do toho započítá podzim nebo se zjara začne znovu, opravdu nevím.“

Komárov má navíc dvě zmíněné dohrávky naplánované na sváteční dny, což bude zápřah na fyzičku. „Těžké to určitě bude. Proto je taky důležité se připravovat i v těchto stížených podmínkách. Je to náročné hlavně psychicky, protože nikdo neví, kdy to skončí a jestli vůbec. Je složité hráče motivovat, když nevědí, kdy se dostanou na hřiště,“ přiznává trenér.

Jemu ani týmu neunikla aktuální kauza ze Strahova. „Zatím nemám dostatek relevantních informací, abych to mohl hodnotit. Fotbal by spíš potřeboval zlepšit svůj kredit ve společnosti a tohle mu určitě nepomůže. Pokud se někdo dopustil trestného činu, nechť je spravedlivě souzen,“ dodal Miroslav Nesnídal.