Před zápasem odpovídal na dotazy Deníku trenér Miroslav Nesnídal.

Do zápasu jste vstoupili lépe. Držení míče bylo na kopačkách Komárova. Hejcman řešil v první půli jen jednu těžší situaci, je to tak?

Domácí v minulém kole doma remizovali, tak bylo jasné, že udělají vše pro zisk tří bodů. Chtěli jsme být důslední vzadu a držet domácí co nejdál od branky. V úvodu tam měli jednu nebezpečnou střelu, kterou Hejci kryl, ale jinak jsme plnili vše, co jsme si řekli.

Skóre otevřel Michal Pužík, přineslo to velké uklidnění?

Půža krásně nachytal domácího gólmana z levé strany a nás to opravdu zklidnilo. Byl to velice důležitý moment. Do poločasu jsme si to pohlídali, i když domácí měli v závěru nějaké standardky.

Na rozdíl od Hřebče jste vstoupili do druhé půle aktivně a navíc vstřelili gól. Byl důležitý?

Chtěli jsme si počkat na rozhodující brejk, který přišel už v 50. minutě. A byla to vítězná branka. Voky (Vokáč) krásně vysunul Karlose (Vajs) a ten nezaváhal.

Soupeře jste drželi dost dobře na odstup od branky…

Bylo to 0:2, ale soupeř se nevzdával a rozhodnuto pořád nebylo. Trošku jsme se uspokojili, ale soupeř toho nedokázal úplně využít. Závěr z naší strany mohl být více v klidu.

Právě závěr byl trochu divoký, k vidění byly góly i neproměněná penalta. Bylo to tím, že už ubyla koncentrace?

Přesně tak, už jsme se viděli v šatně, a to se nemusí vyplatit. Špatně se pak vrací zpět do zápasu! Naštěstí nás Hejci opět podržel.

Třetí gól dal Filip Mizera, jak jste ho pochválil?

Mizy je šikovnej hráč. V poslední době trochu laboroval se zraněním, ale snad už to bude dobré. Hodně si od něj slibujeme a doufám, že naše očekávání naplní. V brzké době bude patřit k oporám Komárova. Já s chválou vcelku šetřím, ale byl jsem za něj samozřejmě rád.