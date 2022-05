O půli jste vedli 1:0 gólem Krejči. Co jste si pak říkali o přestávce?

V druhém poločase jsme chtěli dál vycházet ze zajištěné obrany a hrozit z brejku.

Až do konce to bylo zřejmě napínavé…

Bylo. Ubránili jsme snad osm rohů a několik standardních situací a to proti Vestci, který je zvlášť ve vzduchu velmi nebezpečný. Lituji hlavně šancí v první půli, kdy Matěj Krejča nastřelil břevno a Šéďa (Šedivý) bohužel trefil hráče na brankové čáře. Ve druhé půli měl opticky více ze hry Vestec, ale my měli další dvě šance Šedivým a Matějem.

Dva góly jste přidali v závěru, bylo to důsledkem otevřené obrany soupeře?

Bylo, ale to byl náš cíl. Z brejků jsme mohli a měli rozhodnout dříve, ale špatně jsme řešili přechodovou fázi, hlavně ve druhé půli, nebo jsme neproměnili vyložené šance. To se nám povedlo až v závěru zápasu.

Výhra je hodně důležitá, jaké bylo hodnocení v kabině?

Velmi důležitá byla už vzhledem k zápasům na jaře, které se nám vyloženě nepovedly. Hodnocení zápasu? Velká bojovnost a obětavost všech hráčů. To jsou ty aspekty, které nám chyběly v jiných zápasech na jaře.

Teď vás čeká venkovní dvojboj, ve středu v Podlesí a pak na Velké Dobré. S jakým bodovým ziskem budete spokojen?

Osobně budu spokojen se čtyřmi body, a když jich uhrajeme šest, zlobit se nebudu.