Ve dvou utkáních se jinak ofenzivně silnému mančaftu zatím nepodařilo rozvlnit síť. „Je to asi kombinací smůly a zkvalitněním soupeřů. Nedostáváme se do vápna, zrovna Kralupy byly za mě pevné vzadu. Zavřely to, ale nemyslím si, že bychom byli o tolik horší, abychom prohráli 0:3. Dostali jsme se ale jen po vápno a oni trestali naše hrubé chyby. To je ten rozdíl mezi I.B a I.A třídou. My to zatím trestat neumíme. Navíc hráli hodně důrazně, dojížděli nás, hodně soubojů. Stejně jako se Spartakem jsme ztroskotali na tom, že se nedokážeme soustředit 90 minut. Stačí pětiminutový výpadek a dostaneme dva góly. Vypadá to hrozně, skóre 0:6, 0 bodů, ale herní projev není zas tak špatný,“ zhodnotil vstup do soutěže vedoucí Olympie Michael Macourek.

„Hráli zkušeně a důrazně. My jsme měli většinu času míč, ale bylo to k ničemu,“ posteskl si Macourek. Prvních třicet minut se hrál vyrovnaný zápas, za domácí dvakrát zamířil zpoza vápna mimo kapitán Krůta. Po rohovém kopu měl šanci Byba, ale ani ten netrefil míč ideálně. Naopak rychle rozehraný kop hostů přinesl ovoce, na zadní tyči se prosadil Krejza.

Zaskočené Zdice inkasovaly vzápětí znovu, když po standardní situaci z velkého vápna střílel Hemr a s údivem všech zúčastněných míč prošel za připraveného Altmana. Ve druhém dějství mohl snížit Byba, ale ani tentokrát se zdický snajpr neprosadil. Definitivní tečkou byla dalekonosná trefa Menčla na konečných 0:3.

Alespoň malou záplatou pro zdické fanoušky může být návrat zraněného Karmazína a příchod zkušeného Mojdla. „Mojdl a Karmazín jsou stabilně v základu. U Mojdyho to je jasné, zkušenost, rozehrávka a síla na míči. Karmazín je naopak rychlý, běhavý a fotbalový. Vrací se po ročním zranění, dostává se do toho,“ řekl Macourek.

K dalšímu zápasu se fotbalisté Zdic postaví již ve středu 21. srpna od 18 hodin, kdy je na programu vložené kolo. Olympie se utká s týmem Sokol Sedlec-Prčice. „Už musíme vyhrát, hlavně hrajeme doma,“ dodal Macourek.

Autor: Vojtěch Fairaisl

Zdice - Kralupy 0:3 (0:2)

Branky: 36. Krejza, 39. Hemr, 78. Menčl. Rozhodčí: Nerad - Kramný, Šíma. Diváci: 168.

Zdice: Altman - Ježek, Krůta Jakub, Rigo, Karmazín, Mojdl, Počta, Sklenář (69. Myška), Nový (83. Štolba), Krůta Jiří, Byba (78. Svoboda).