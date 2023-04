Na třetí příčku v E skupině I.B třídy poskočila Tlustice po jednoznačné výhře na půdě zachraňujícího se Rožmitálu 3:0.

Tlustický Ladislav Jirouch (vpravo) fandí Spartě. | Foto: archiv Ladislava Jiroucha

O první gól hostujícího celku se postaral v 25. minutě Ladislav Jirouch. „Vše začalo na pravé straně, kde si Rico naběhl do lajny a dostal krásný balon, s kterým zaběhl do vápna, já už jen předběhl obránce, dostal jsem nádhernou nahrávku do nohy, už stačilo jenom dobře nastavit nohu a dával jsem do prázdné brány,“ popsal gólovou radost její autor.

„Před zápasem jsme si s klukama v kabině dělali srandu, když jsme zjistili, že tam mají mladé a rychle kluky, kdo je bude chytat,“ smál se Jirouch, který prozradil strategii týmu: „Každopádně jsme si řekli, že budeme držet balon jak jen to půjde a že nikam spěchat nebudeme. Jinak první půle probíhala v klidu a dokázal bych říct, že podle našich představ.“

Brzy po obrátce přidal Jirouch druhý gól. „Druhý gól jsem přidal tak, že Rico měl míč na vápně a zkoušel vystřelit, ale trefil pouze bránícího hráče, od kterého se míč odrazil do vápna. Stihl jsem tam být dřív než brankář a klasickým ďoblem jsem překonal brankáře,“ pousmál se a přidal: „Byla to dvaapadesátá minuta, kdy jsem dával na 0:2, takže ještě spousta času pro domácí, aby s tím výsledkem něco udělali. Ve výhru jsem doufal, ale nemyslel jsem na ní, hráli jsme prostě až do konce zápasu na sto procent.“

Rožmitál ale přes prohru tak neškodný nebyl. „Na začátku zápasu měli nějaké šance a měli jsme tam chvíle, kdy jsme jenom bránili, ale dokázali jsme jejich tlak ustát a pak přišla naše chvíle, že jsme nehráli nakopávaný míče, drželi jsme na svých nohách a postupně jsme se tlačili dopředu,“ řekl Jirouch.

Tlustického střelce, spoluhráče i diváky potěšilo konečně krásné počasí. „Bylo nádherné počasí na fotbal, ale abych řekl pravdu, tak já tohle počasí na fotbal moc nemusím, špatně se mi chvilku dýchalo, mám radši, když je trošku pod mrakem a je slabý déšť. Hned po rozcvičce jsem říkal klukům, že už nemůžu dýchat,“ smál se.

Třetí gól Tlustice přidal necelou půlhodinu před koncem Badarau. „Když Rico dával třetí gól, tak si myslím, že už jsme věřili ve výhru. Oslavy byly takové, že jsme to šli zapít do hospody, kde obrana dávala panáky za to, že udrželi vzadu nulu,“ ještě dnes se chechtá Ladislav Jirouch, který dodal: „Každopádně chci poděkovat celému týmu za to, jak jsme všichni nastoupili a bojovali.“

Rožmitál – Tlustice 0:3 (0:1)

Branky: 25. a 52. Jirouch, 63. Badarau.

Rozhodčí: Čermoch, Bartůšek, Brýl.

ŽK: Pejsar, Straka – Badarau.

Diváci: 100.

SK Tlustice: Hnízdil, Barborka, J. Keckstein, Žalud, Turek, J. Ungr (35. T. Keckstein), Spousta, Bláha (72. Šumera), M. Ungr, Badarau, Jirouch (84. P. Ungr).