Na hostech byla vidět větší motivace a tak soupeře přehrávali. I díky posilám z A týmu se dostali do vedení Pudilem a do poločasové přestávky Abraháma překonal i Krotil.

Po příchodu z kabin se domácí borci brzy nadechli. Po centru z levé strany si Hejna zpracoval míč a výstavní trefou do šibenici zkorigoval stav utkání. Příležitost vyrovnat si po přihrávce za obranu vypracoval Křížek, na poslední chvíli si ale míč posunul daleko od nohy a obránce mu ho stihl ukopnout. Ani následná obalovačka Zdeňka Žižky neměla gólové parametry.

Po dvou žlutých napomenutích byl necelou půlhodinku před koncem vyloučen obránce Tatranu Hofman. Početní převahu se brzy povedlo přetavit ve vyrovnání, když Dvořák v pokutovém území podrazil Majera a Herejt bezpečně proměnil pokutový kop.

V posledních minutách mohly rozhodnout oba mančafty. Nejprve sedlčanský Lípa zamířil o půl metru vedle. V 86. minutě domácí dokonali obrat, ale kvůli Majerově hře rukou nebyl gól uznán. Loděnice se tak s rezervou Sedlčan rozešla zaslouženým smírem 2:2.

Jiří Gall, vedoucí AFK Loděnice: „V první půli byli lepší hosté. Ve druhém poločase si ublížili tím, že jejich stoper dostal druhou žlutou a tím pádem červenou kartu. Hrálo se poměrně vyrovnané utkání, ale je fakt, že v úvodu byli lepší hosté. Ve vedru se lépe pohybovali a častěji drželi míč. Po pauze jsme se zvedli, dali jsme brzy gól na 1:2 Hejnou, který moc gólů nedává, ale když už, tak to stojí za to. Remíza byla spravedlivá, my jsme se zachránili už minulý týden v Dolních Břežanech, kde jsme ve druhé půli předvedli nejlepší výkon sezóny. Bylo znát, že Sedlčany musí a my nikoliv, navíc přijeli se slušnou sestavou.“

Loděnice - Sedlčany B 2:2 (0:2)

Branky: 48. Hejna, 69. Herejt - 20. Pudil, 40. Krotil. ČK: 0:1. Rozhodčí: Pejša - Asník, Říha. Diváci: 25.

Loděnice: Abrahám - Hejna (82. Štětka), Majer, Novotný, Křížek (78. Chrapek), Herejt, Žižka Z., Bartoš (61. Korabik), Jeřábek, Žižka R., Husák.