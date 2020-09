I když v nedělním odpoledni lehce probleskovaly sluneční paprsky, Olympie odehrála uplakané a utrápené utkání. Vítězná rakovnická rezerva se odpoutala z poslední příčky A skupiny fotbalové I. A třídy, zatímco Zdice klesly na předposlední místo.

Zářez do myšlenek Zdic na body přišel brzy po úvodním hvizdu rozhodčího Benáka, kdy se trefil rakovnický Hamouz. Po dvaceti minutách musel odstoupit ze hry domácí Filip Pech a aby toho nebylo do zdického vazu málo, přidal před poločasem druhý gól hostů Jirásek. Zdice nastoupily do druhého dějství sice odhodlané se stavem něco udělat, ale dvě slepené branky po hodině hry v podání Pucholta a Rohly definitivně rozhodly o zisku tří bodů svěřenců rakovnického trenéra Zdeňka Weisse.