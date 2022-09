Myslím, že už se nám dařilo minulou sezonu a postupně jsme zapracovali do týmu kluky z dorostu, kteří, řeknu upřímně, po dlouhé době byli opravdu posílením a doplněním kádru.

S čím jste do utkání šli?

Do utkání jsme šli s tím, že nesmíme nic podcenit, i když proti nám stal soupeř, který byl před tímto zápasem bez bodu. Když si budeme plnit to, co jsme si řekli v kabině a budeme předvádět naší kombinační hru, tak uspějeme.

Jak jste viděl vývoj v první půli, kdy jste vedli 2:1?

Vývoj v první půli bych shrnul do pár bodů. Lépe jsme kombinovali a soupeře až na pár brejků k ničemu nepustili. Víceméně jsme se drželi taktiky nastavené před zápasem.

O přestávce jste se hodně hecovali?

Já myslím, že ani ne, jen jsme si řekli pár věcí, které nebyli řešené dobře v první půli a dále jsme se drželi taktiky.

Sice jste vedli, ale hosté to nezabalili, byli nějak nebezpeční?

Myslím, že zhruba prvních dvacet minut s námi drželi tempo v poměru šancí, ale ve druhé půli fyzicky odešli, což mě tedy hodně překvapilo. Přece jenom obměnili hodně mužstvo a měli spoustu mladíků.

Jaká byla úleva po čtvrtém gólu?

Tak s touto otázkou jste se trefil dobře. Samozřejmě se nám ulevilo a poté už jsme dominovali na hrací ploše s výjimkou chvilkové nekoncentrace, z čehož jsme dostali gól na 4:2. Po našem rohu a ještě k tomu z brejku.

