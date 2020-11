Loděničtí mají navíc po odehraných osmi kolech dva hráče na vedoucích místech tabulky kanonýrů – Tomáše Herejta se třinácti góly a Milana Hrudku s devíti zásahy. I nad tím se zamýšlí v rozhovoru pro Deník loděnický kapitán Ondřej Mráz.

V nové sezoně hrajete v kladenské skupině I. B třídy. Jaká je její úroveň oproti té příbramské?

Úroveň je určitě nižší než v „příbramské“ E skupině.

Po odehraných osmi kolech jste na čtvrtém místě tabulky, panuje spokojenost?

Myslím, že ano, i když mohlo byt určitě o cca pět bodů více.

Ve vašich zápasech padá hodně gólů (skóre 32:20). Preferujete útočný styl?

V našich zápasech padá hodně gólů, protože na tuto sezonu se nám rozpadla úplně celá kostra obrany, takže, ti kdo nastupují v obraně, tam normálně nehrají. Proto je to každý zápas gólové představení, musíme vždy dát víc gólů, abychom brali body.

Za zmínku stojí střelecká potence Tomáše Herejta. Kde se to v něm pořád bere?

Tak u Tomáše Herejta, u takového fotbalisty, jako je on, je to normální. Myslím, že kdyby ještě víc trénoval, bude střílet ještě víc gólů, ale na druhou stranu věk člověk nezastaví, ale i tak klobouk dolů (pochvalně).

Kvůli různým okolnostem jste museli sehrát dvě dohrávky na umělce v Berouně. Byla v tom nějaká potíž?

Tak problémem bych to nenazýval, ale určitě to trošičku vliv na nás mělo. Myslím tím jiný terén. Ale na druhou stranu, soupeři měli úplně stejné podmínky.

Sám jste ve dvou posledních utkáních nenastoupil, proč?

Ano, koukám, že vám nic neunikne. Zranil jsem se v zápase v Zavidově, kde už jsem musel střídat v pětapadesáté minutě. Naštěstí se nejednalo o vážnější zranění, takže nebýt přerušené soutěže, tak už bych byl připraven opět zasáhnout do zápasu.

Trénovali jste ještě nějak, než to Prymula uzavřel úplně?

Tím, že jsme ještě měli ty dvě dohrávky, tak to byl takový anglický týden, takže ne. Momentálně se připravuje každý sám individuálně, dle svých možností.

Jaký je váš názor na uzavření profesionálních soutěží a měly by se co nejdřív otevřít?

Já jsem určitě pro uzavření. Nejdůležitější je zdraví a poté vše ostatní. Dále hrát zápasy před prázdnými tribunami asi také není moc příjemné.

Fotbalový podzim by utnut výkonným výborem FAČR. Co bude dál?

Při přerušení jsem na 99,9% přesvědčen, že na podzim už se hrát nebude. Otázka zní, jestli si to vůbec dohraje a kdy…

Pojďme ke kauze Berbr a Strahov. Jaký je váš názor?

Úplně do toho nevidím a moc to nesleduji, ale asi na tom něco pravdy bude a mělo by se to tam trošku pročistit a dosadit tam lidi, kteří budou pro náš fotbal dělat maximum, abychom byli všichni spokojeni.

Měla by se konat valná hromada mimořádně nebo začít odspodu klasickými okresními volbami?

Na tuto otázku asi nedokážu odpovědět. To je otázka pro jiné, kteří jsou k tomuto kompetentní.