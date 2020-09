„Zápas dle výsledku hovoří jasné, ale do doby, než jsme dali na 3:0, tak nebylo utkání vůbec rozhodnuté. Neřekl bych, že nám soupeř dělal větší problémy, ale v této soutěži není žádný zápas lehký. I když výsledek mohl být i vyšší, ale to je spíš tím, že obrana Lhoty nebyla dost kvalitní,“ uvedl komárovský oslavenec.

Na úvodní gól si po několika příležitostech musel jeho tým počkat, branku vstřelil kapitán Pužík. „Vždycky pomůže první gól, ale už předním jsme tam měli stoprocentní šance, Mojdl dvakrát a jednou Komínek,“ shrnul dění před gólem Vaníček.

Komárovské skóre se nakonec zastavilo na pěti gólech. „Spokojeni jsme určitě, konečně jsme hráli jako v minule sezoně. Teď je potřeba se od toho odrazit a dostat se na příčky, kam patříme,“ pousmál se vytáhlý stoper. Sám si musí ale s týmem na oslavu narozenin počkat. „Dostal jsem nejlepší dárek v podobě tří bodů. Do kabiny zatím nic nešlo, protože jsem to měl chaotické, že jsem po zápase musel hned na noční. Ale napravím to po domácím zápase příští týden, donesu nějaký aperitiv a oslavíme to. Doufám i se ziskem dalších tří bodů proti Kosoři,“ těší se Jakub Vaníček. Další utkání sehraje Komárov doma v sobotu od čtvrt na jedenáct.