Po odhlášení Cerhovic z I. B třídy jste zamířil do Tlustice. Jste v ní spokojen? Moc! Je tam super parta. Fotbal na této úrovni je o partě a ta tam je dobrá, takže super. Jsem spokojený.

Jak moc vás mrzí konec cerhovického fotbalu?

Strašně mě mrzí. Strávil jsem tam pěkných deset let, ale bohužel to dopadlo, jak to dopadlo a za béčko se mi ještě nechtělo.

Teď v neděli jste vstřelil dva góly béčku Dobříše, jak bylo vítězství vzhledem k počtu sestupujících důležité?

Potřebujeme získávat body kdekoliv. V téhle soutěži se dá hrát s každým. Hráli jsme tam o šest bodů, takže důležitá výhra. Ale musíme udělat nějakou sérii, aby to bylo něco platné.

V I. B třídě momentálně hrajete proti rezervám dvou klubů, ve kterých jste kdysi působil - Králův Dvůr a Hořovice. Těšíte se na tato derby o něco více než na normální zápasy?

Já si v tomhle věku užívám každý zápas (směje se). Nikdy nevím, který je poslední, takže se těším na každý. Tyhle derby jsou o něco lepší, má to trošku náboj. Přijdou se podívat lidi, kvůli tomu se to hraje.

Vzpomenete si na nějaký moment ve vaší kariéře, na který doteď rád vzpomínáte?

Už když jsem začínal jako mladý, tak v Hořovicích postup do I. A třídy a postup v Králově Dvoře do České fotbalové ligy.

Kdybyste si měl vybrat jednoho hráče, se kterým jste hrával, aby Tlustici pomohl se záchranou, kdo by to byl?

Michal Dochtor a Karel Franěk. Bylo by jich určitě víc, nechtěl bych na někoho zapomenout, ale tihle dva asi nejvíc fotbalově.

Máte už naplánované, kam budou směřovat vaše kroky po konci hráčské kariéry?

Nepřemýšlím nad tím, nechávám tomu volný průběh. Užívám si, že ještě můžu hrát, že na to stačím. Pořád mě to baví a můžu ještě prohánět ty mladé kluky.

Trénoval jste žáky v Hořovicích, věnujete se ještě koučování?

Už netrénuji. Byl jsem tam, ale mladý skončil, tak jsem odešel také. Takže momentálně netrénuji a zatím se mi ani nechce. Uvidíme, co bude, jestli mi to bude chybět nebo ne.