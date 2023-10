Důležitý zápas ohrožených týmů v I. A třídě moc vzruchu nepřinesl. Béčko SK Kladno vedlo už v poločase nad Berounem 4:0 a nebylo vlastně o čem. Hosté se sice po změně stran a hlavně v koncovce duelu zmátořili, ale prohru 1:5 nemohli odvrátit.

I. A třída: Kladno B (v modrém) přehrálo Beroun jasně 5:1. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Kladenští trenéři Duda s Abrhamem zase sotva lepili sestavu, ale slepili a možná ani netušili, jak bude zápas snadný. Jejich tým totiž ve druhé čtvrthodině utkání vstřelil tři branky a jednu navrch jim darovali hosté sami gólem, jaké patří snad jen do seriálu Okresní přebor. Malá domů Vopěnky z pětadvaceti metrů přeskočila na hrbolatém unhošťském place nohu nešťastného gólmana Libora Nováka a zaplula do sítě.

Pro Beroun už to byla jen rána z milosti, tým v tu chvíli úplně selhal. Načal ho Čapek ranou zpoza šestnáctky a pak se dvakrát prosadil Daníček. Oba tihle kluci se vrátili do sestavy Kladna B kvůli školní stáži teprve před týdnem a už znatelně pomohli.

Ve druhé půli už domácí ztratili na přesnosti, akce přehrávali, ale ani hosté dlouho nic kloudného nevymysleli. Jenže od chvíle, kdy Hrypas přehodil z dálky brankáře Vokouna, jich najednou bylo plné hřiště. Po dalším hodně nebrankářském zákroku Nováka sice Čermák zblízka zvýšil na 5:1, ale jinak hrál hlavně Beroun. Nastřelil tyč, břevno, pak jednou skvěle zasáhl Vokoun. Proto výsledek zůstal, ale trenér Kladna B Radek Duda se na druhou půli na hráče dost hněval.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, dali rychlé dva góly a měli to hodně pod kontrolou, dokonce tam byly další šance. Byl to dobrý výkon, bohužel ve druhé části to říci nemohu. Nevím, jestli to mají kluci v hlavách, každopádně jde ten zápas dohrát úplně jinak. Nás přece také nikdy nikdo šetřit nebude, proto si myslím, že měli jít víc za dalšími góly,“ zlobil se trochu Duda.

SK Kladno B – ČL-U Beroun 5:1 (4:0). Branky: 16. Čapek, 21. a 29. Daníček, 30. vlastní Vopěnka, 78. Čermák – 73. Hrypas. Rozhodčí: Louda. Diváků: 50.