Derby je derby, i proto se sešla v Tlustice pěkná návštěva. „Vzhledem k tabulce to byl zrovna boj o čtvrtou pozici. Do zápasu jsme šli s tím, že chceme navázat na předchozí zápasy, hrát fotbal tak, jak umíme. Od začátku zápasu kluci vyvíjeli tlak na soupeře a k ničemu je moc nepouštěli,“ uvedl cerhovický Patrik Jedlička.

Úvodní gól dal kdo jiný než nestárnoucí Roman Fulín. „Měli jsme výhodu vhazování u soupeřova vápna a v tu chvíli to přišlo, secvičený signál na Romana Fulína a jeho nekompromisní střela zpoza vápna přímo do šibenice. V tu chvíli jsem si říkal, že dnes vyhrajeme velkým rozdílem. Ale ukázalo se, že Tlustičtí nejsou na čtvrtém místě bezdůvodně a začal boj. Hra se přelévala nahoru dolů a kluci sváděli jeden souboj za druhým,“ viděl hru ještě z lavičky Jedlička.

Sám se dostal na hřiště v 75. minutě. „Myslím, že kolem sedmdesáté minuty si řekl Tomáš Carván o střídání, nějaké lehké zranění. Trenér Fráňa (Franěk) mě ihned poslal, abych se rozhýbal a připravil do zápasu. Na hřišti se navíc něco semlelo a jeden z Tlustičáků dostal červenou. Vůbec nevím, co se stalo nebo nestalo. Ale v tu chvíli ze mě spadla všechna ta nervozita. Na plac jsem šel s tím udržet balón vepředu, dát nějaký ten gól a samozřejmě vyhrát zápas,“ řekl Jedlička, který dodal: „Během pár minut na hřišti jsme z protiútoku dali gól. Vašík Šebek svojí slabší nohou, tak jak poslední zápasy bývá zvykem, uklidil balón do sítě.“

V poslední minutě se trefil i Patrik Jedlička. „To už byla jen třešnička na závěr. Výborně kopnutý roh od Jardy Šmída přesně na mojí hlavu. A to už jsme se radovali, že jsme zápas dotáhli do konce, tak jak jsme chtěli a doufali. Myslím, že zápas jsme odehráli dost slušně. Jak po fotbalové, tak po fyzické stránce. Je jen škoda, že nám utekl začátek podzimu, vlastně i začátek jarní části sezóny. Pokud bychom hráli tak, jak hrajeme poslední měsíc, tak bychom hráli o čelo tabulky,“ zamyslel se.

Cerhovický hráč má za sebou i důležitou životní událost. „Zatím nejdůležitější zlom v mém životě. Narození dcery Viktorie. S klukama v kabině jsme to moc neslavili, jelikož na to nebyl čas a ani situace, kdy bychom se sešli všichni najednou. Ale všechno to klukům vynahradím po sezoně, až se sejdeme všichni společně na dokopné. A jestli můžu dodat… Chtěl bych poděkovat klukům z Unionu, že můžu být součástí tohohle všeho a hlavně mé přítelkyni za to, jak to má se mnou těžké a zvládá to,“ vyznal se Patrik Jedlička.

Branky: 22. Fulín, 80. Šebek, 90. Jedlička.

Rozhodčí: Čermoch, Bartůšek, Klápa.

ŽK: 45. Badarau – Fulín, Dochtor.

ČK: 73. Ungr J.

Diváci: 150.

SK Tlustice: Červenka, Keckstein, Žalud, Ungr J., Spousta, Jelen, Badarau, Bomko (86. Jirovský), Žalud (26. Jirouch), Turek (82. Šumera), Šoch.

Union Cerhovice: Křikava, Obleser (60. Štěpnička), Fulín, Větrovský F., Šebek, Knotek, Dochtor, Šmíd, Vintr, Herejt M., Carván (75. Jedlička).